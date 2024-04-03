الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأييد حكم حبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات

نسرين طافش
نسرين طافش

قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر برئاسة المستشار محمود يحيى، اليوم الأربعاء، برفض استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد وتأييد الحكم المستأنف.

وكانت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الإبتدائية الدائرة 16 جزئي، قد قضت برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكًا لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وتشير الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجني عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكي مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجني عليها.

محكمة جنح مستأنف أكتوبر الفنانة نسرين طافش الحكم المستأنف

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