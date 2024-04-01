الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 49 متهمًا في تهريب أدوية للخارج لـ28 أبريل

ارشيفية
ارشيفية

أجلت محكمة الجنح المنعقدة في التجمع الخامس، الإثنين، محاكمة 49 متهمًا في قضية تهريب أدوية سرطان من فرنسا، والمعروفة إعلاميا بتهريب الأدوية الكبرى لجلسة28  ابريل للإطلاع.

وتضمنت التحقيقات في قضية الأدوية الكبرى، التي حملت رقم 10567 جنح أول مدينة نصر أن الواقعة تتلخص فيما جاء بالمحضر المؤرخ في 19 فبراير 2021 والمحرر بمعرفة المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بشأن ورود معلومات بإتجار المتهمة حنان.ع، تاجرة ملابس، بالعقاقير المهربة لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها، وبافتعال محاولة شراء رفقة أحد مصادره السريين تمكن من ضبطها حال تسليم المصدر السري بعضا من تلك العقاقير التي أخرجتها من إحدى الحقائب من داخل السيارة قيادتها، بدائرة قسم أول مدينة نصر.

وباستجواب “رضوى. م” أنكرت ما نسب إليها من اتهام، وقررت بأنها تربطها علاقة صداقة وزمالة بالعمل، مع المتهم رامي.ب، وزوجته آنذاك نهى.م، وسافروا سويا لفرنسا في شهر يناير 2020، وتعرفت على كل من أحمد.س، وعادل.ص، وطلب منها ذات الطلب وهو توصيل حقيبة بصفة ودية، وفور وصولها تقابلت مع أحد الأشخاص طرف المدعو أحمد.س، وسلمته الحقيبة ثم سافرت مرة أخرى مع ذات الأشخاص في غضون شهر مارس 2020، واستلمت حقيبة مرة أخرى لتوصيلها، وبداخلها بعض الفيتامينات.

محكمة الجنح التجمع الخامس تأجيل محاكمة تهريب أدوية سرطان من فرنسا تهريب الأدوية الكبرى جلسة28 ابريل

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة المتهمة بقتل زوجها في أوسيم لجلسة 7 مايو

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

المفتى: قيمة زكاة المال المودع فى البنك هى 10% قياسًا على زكاة الزروع

مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك بحكم قضائى.. والتنفيذ بعد العيد

انخفاض كبير فى أسعار جميع أنواع اللحوم.. الكيلو بـ160 جنيهًا قائم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

محمد الراعي

لعب وفن وخناقات ومنشطات فى رمضان

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"

نتنياهو على حافة الهاوية مع استئناف مفاوضات مصر.. احتجاجات داخلية وأزمة تجنيد

عاجل|اجتماع "حفظ ماء الوجه" لاجتياح رفح.. نتنياهو يتودد لـ أمريكا لتنفيذ "الكارثة"