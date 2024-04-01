الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمة بقتل زوجها في أوسيم لجلسة 7 مايو

جريدة الدستور

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، محاكمة ربة منزل، في اتهامها بقتل زوجها من غير إصرار أو ترصد، لجلسة 7 مايو المقبل، وذلك لحضور المتهمة من محبسها.

 

جاء القرار برئاسة المستشار عماد عطية، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أكسم عبدالوارث، وعماد أبوالحسن عبداللاه، وأمانة سر ماجد منير وأيمن القاضي.

 

وجاءت تفاصيل القضية التي حملت رقم 18161 لسنة 2023 جنايات مركز أوسيم، والمقيدة برقم 4440 لسنة 2023 كلى شمال الجيزة، بأن خلافا بين المتهمة والمجني عليه، نشب على إثره مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، فتعدت عليه المتهمة ضربًا باستخدام سلاح أبيض سكين بأن سددت له عدة طعنات استقرت بمناطق متفرقة بجسده.

 

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وقالت المتهمة سومة.ع. ه في تحقيقات النيابة، إنه إثر خلافات زوجية فيما بينها والمجني عليه نشبت مشادة بينهما، وقامت بضرب صلاح.خ. ز من غير سبق إصرار ولا ترصد وذلك إثر خلف سابق فيما بينها.

 

وجاء تقرير الطب الشرعي، أن الجرح طعني طوله حوالي 13 سم يقع أسفل الصدر وأعلى البطن على الخط المنصف الأمامي ويظهر من خلاله الأنسجة الرخوة والعضلات مقابلة، جرح طعني طوله حوالي 3 سم يقع أعلي البطن يسار الخط المنصف الأمامي.

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