الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مد أجل الحكم على المتهمين بقتل يمني الجنسية لـ4 أبريل

محكمه
محكمه

أجلت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 13، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة 5 متهمين بقتل يمني الجنسية داخل شقته بمنطقة فيصل، لجلسة 4 أبريل المقبل.

 

وفي وقت سابق، أمرت النيابة بإحالة المتهمين في القضية رقم 3854 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور بعد 48 ساعة من ضبطهم، إلى محكمة الجنايات.

 

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات أخرى، وفي تاريخ 18/2/2024 تلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليه مقتولًا داخل شقته بدائرة قسم بولاق، وبعد المعاينات اللازمة وانتداب مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية، تم ضبط وإحضار المتهمين الذين اعترفوا أمام النيابة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة.

جنايات الجيزة جنوب القاهرة اللواء اليمني حسن العبيدي

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