آخرهم شقة نجل فؤاد المهندس.. تفاصيل 4 حرائق فى رمضان

أيام بسيطة وينقضي شهر الخير.. شهر رمضان الكريم ولكن في خلاله وقع العديد من الأحداث، وكان أبرزها الحرائق التي حصدت وأصابت الكثير من المواطنين.. في هذا التقرير نرصد أبرز الوقائع وطرق الوقاية منها.

حريق في شقة نجل الفنان فؤاد المهندس

وأصيب محمد نجل الفنان فؤاد المهندس في حريق بشقة سكنية في الزمالك، وعلى الفور تمت السيطرة، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة نجل الفنان فؤاد المهندس بالزمالك، وانتقلت سيارتا إطفاء للمكان وتمت السيطرة على الحريق فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حريق شب بإحدى شركات الغاز بالقاهرة الجديدة

وفي القاهرة الجديدة، شب حريق في إحدى شركات الغاز بالقاهرة الجديدة، وتم على الفور الدفع بأربع سيارات إطفاء للتعامل مع البلاغ، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وقام رجال الإطفاء فور وصولهم بفصل الكهرباء والغاز عن المنطقة، وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها، قبل أن يبدأوا في إجراء عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، وأتى الحريق على محتويات عدد من المكاتب الإدارية.

مصرع وإصابة 6 في حريق شركة بتروجاس

وتسبب حريق شركة بتروجاس في البساتين في مصرع عاملين وإصابة 4 آخرين، وتمكنت قوات الحماية المدنية في القاهرة من السيطرة على الحريق، بعد ما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بنشوب حريق في شركة مواد بترولية.

انفجار في محطة الصرف الصحي

أصيب 5 في حريق شب في محطة صرف صحي في المرج بسبب تسريب غاز في خط صرف 1200م وإحدى خطوط شركات البترول ضمن صرف القاهرة الكبرى بسبب حدوث اختلاط خطوط الصرف بالمواد البترولية، ما أدى إلى حدوث التسريب وحريق بالمحطة وتمت السيطرة على الحريق.

طرق الوقاية من الحرائق

وأعلنت الحماية المدنية عن عدد من النصائح والإرشادات تتمثل في:

-تركيب نظام إنذار الحريق المناسب في جميع أنحاء المبنى، يتضمن ذلك أجهزة الاكتشاف المبكر للحرائق.

-توفير أنظمة الوقاية من الحرائق المناسبة في المبنى.

-وجود سلالم طارئة قوية ومناسبة في المبنى للسماح بالخروج الآمن في حالة حدوث حريق.

-توفير نظام إضاءة طارئ يعمل على توفير إضاءة كافية في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

-وجود نظام تهوية مناسب في المبنى يسمح بتدفق الهواء النقي، للحد من تراكم الدخان والغازات الضارة في حالة حدوث حريق.