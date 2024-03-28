محتاجين تفسير.. أحمد موسى عن كثرة الحرائق: عايزين نفهم هل ده طبيعى؟

علق الإعلامي أحمد موسى، على كثرة الحرائق التي انتشرت في الفترة الأخيرة، قائلا: "محتاجين تفسير للحرائق اللي بتحصل الفترة دي".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج، على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد،:" منذ 10 أيام والبلد تعاني من حرائق دون سبب، وما يحدث ليس هينا، ولا بد من تفسير، متابعا: "المحلات اتحرقت في دمياط قبل الفطار ودلوقتي في القطامية".

واسترسل: "هل اللي بيحصل ده طبيعي؟، معنديش إجابة"، مضيفا: حريق منذ قليل التهم مزارع على مساحة 5 أفدنة في الإسماعيلية.

وأوضح أن حريق المرج كان البعض يقول إنه انفجار حدث في محطة الصرف الصحي بالمرج، متابعا: وزارة البترول أكدت أن الحريق بعيد عن خطوط الغاز.