الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محتاجين تفسير.. أحمد موسى عن كثرة الحرائق: عايزين نفهم هل ده طبيعى؟

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على كثرة الحرائق التي انتشرت في الفترة الأخيرة، قائلا: "محتاجين تفسير للحرائق اللي بتحصل الفترة دي".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج، على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد،:" منذ 10 أيام والبلد تعاني من حرائق دون سبب، وما يحدث ليس هينا، ولا بد من تفسير، متابعا: "المحلات اتحرقت في دمياط قبل الفطار ودلوقتي في القطامية".

واسترسل: "هل اللي بيحصل ده طبيعي؟، معنديش إجابة"، مضيفا: حريق منذ قليل التهم مزارع على مساحة 5 أفدنة في الإسماعيلية.

وأوضح أن حريق المرج كان البعض يقول إنه انفجار حدث في محطة الصرف الصحي بالمرج، متابعا: وزارة البترول أكدت أن الحريق بعيد عن خطوط الغاز.

صدى البلد على مسئوليتي أحمد موسى

مواد متعلقة

هل سينجح بنك الطاقة الإفريقى فى تحقيق هدفه؟.. خبير يجيب (فيديو)

خبير: صفقة رأس الحكمة غيّرت قواعد اللعبة الاقتصادية فى مصر (فيديو)

علاء مرسى يتحدث عن علاء ولى الدين متأثرًا: ترك فراغًا كبيرًا (فيديو)

علاء مرسى لـ"ع المسرح": والدى إمام مسجد ولا يعارض مسيرتى الفنية (فيديو)

علاء مرسى: "بعد 40 سنة شغل معرفتش أشترى بيت لأسرتى" (فيديو)

علاء مرسى يكشف عن العقبات التى واجهته فى مسيرته الفنية (فيديو)

علاء مرسى يكشف لـ"ع المسرح" كواليس علاقته بفريد شوقى

علاء مرسى يكشف: الفن حرام فى حالة واحدة فقط (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على سائق "توك توك" بالجيزة

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": لا تعزيزات عسكرية إسرائيلية باتجاه رفح الفلسطينية

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

مسلسل حق عرب الحلقة 17.. "السويركي" يثأر لصديقه "محسن" وينتقم من "رباح"

محتاجين تفسير.. أحمد موسى عن كثرة الحرائق: عايزين نفهم هل ده طبيعى؟

بالتفصيل.. خطوات "التموين" لمتابعة خفض أسعار السلع 30%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ماذا تفعل غرفة التجارة؟

محمد سميح

ياسر جلال.. النجومية قرار

محمد العسيري

السر فى المطرية

ماجد حبته

موازنة الحكومة العامة

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (2)

جمال-أسعد

الاختراق اليهودى للكنيسة

كريم السقا

نحو تنمية صناعية لا مركزية

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات على جهة تمويل مرتبطة بحماس

إسرائيل دمرت غزة وهُزمت أمام حماس.. الاحتلال يفشل فى تدمير الحركة

الخارجية الفلسطينية: إطالة نتنياهو أمد الحرب هروب من استحقاقات حل الصراع