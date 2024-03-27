الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

علاء مرسى يكشف عن العقبات التى واجهته فى مسيرته الفنية (فيديو)

علاء مرسي
علاء مرسي

شارك الفنان علاء مرسي تجاربه الشخصية والمهنية، معبرًا عن علاقته الوثيقة بوالدته التي كانت بمثابة الصديق والمرآة له بعد وفاة والده في سن مبكرة.

وتحدث مرسي خلال لقائه برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة "الحياة"، عن لقائه المصيري مع المخرج سيد راضي أثناء دراسته الثانوية، حيث وعده بالانضمام إلى المعهد العالي للفنون المسرحية بعد إتمام دراسته.

كما كشف مرسي عن العقبات التي واجهته في مسيرته الفنية، مؤكدًا أن أكبر عائق كان نفسه، حيث ألحق الأذى بموهبته، من خلال المجاملات التي لم تسمح له بتقدير قيمة موهبته الحقيقية، وأضاف أنه سلك طريق المجاملة مما أدى إلى استنزاف طاقته وموهبته في أدوار لم تُظهر قدراته الحقيقية.

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وأشار إلى حبه الشديد للإبداع والتضحيات التي قدمها في سبيل الفن، معترفًا بأنه لم يحقق بعد كل ما يطمح إليه، وأعرب عن إعجابه وتأثره بشخصيات كبار الفنانين مثل عادل إمام وصلاح السعدني والراحل عدلي كاسب، مؤكدًا أنه يجد فيهم مصدر إلهام دائم.

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