الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل سينجح بنك الطاقة الإفريقي في تحقيق هدفه؟.. خبير يجيب (فيديو)

سامح نعمان
سامح نعمان

قال الدكتور سامح نعمان، استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، إن مقترح إنشاء بنك الطاقة الإفريقي، الذي سيعتمد على الاستثمارات المتعلقة بمشروعات الغاز والنفط والطاقة الجديدة والمتجددة في القارة الإفريقية، جاء خصيصا لإنقاذ القارة بأكملها وخاصة بعد الأزمات الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، حين صرحت أوروبا بعدم دعمها لدول إفريقيا لاستخارج النفط والغاز.

وأضاف نعمان، خلال لقائه مع برنامج "مال وأعمال"، الذي يعرض عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المشروع سيعتمد على البعد عن الضغط المادي الذي يأتيها من دول أوروبا وأمريكا، فضلا عن التخلص من السياسات الضاغطة التي تستنزف طاقات إفريقيا لصالح أوروبا.

وأشار نعمان إلى أنه من المقرر أن يبدأ بنك الطاقة الإفريقي أعماله خلال العام الحالي، بقاعدة رأسمالية مبدئية قدرها 5 مليارات دولار.

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