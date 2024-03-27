علاء مرسى: "بعد 40 سنة شغل معرفتش أشترى بيت لأسرتى" (فيديو)

شارك الفنان علاء مرسي تجاربه وتحدياته خلال مسيرته الفنية مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج "ع المسرح" على قناة "الحياة".

مرسي، الذي اشتهر بشخصيته العصبية اعترف بأن هذه الطباع كانت سببًا في خسارته الكثير، داعيًا الشباب إلى عدم السير على نهجه في المجاملات الزائدة والظهور المتكرر دون مقابل، إنما التعلم من صبره واجتهاده.

أضاف مرسي أنه أدرك أهمية التغيير في مساره المهني بعد أن واجه واقعًا صعبًا، حيث وجد نفسه بلا مال كافٍ لشراء منزل لأسرته بعد 40 عامًا من العمل الدؤوب، ووصف الفنان اللحظة التي استفاق فيها إلى الحقيقة بأنها كانت نقطة تحول حاسمة في حياته.

وتابع مرسي أنه رغم النجاحات الكثيرة إلا أنها كانت مجرد مجاملات بسيطة لم تعكس الوضع الذي يستحقه، وأكد صعوبة التعامل مع الرفض والإهمال في الوسط الفني، مستذكرًا رؤية فنانين كبار مثل توفيق الدقن ينتظرون لساعات من أجل دور صغير في المسرح.