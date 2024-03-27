علاء مرسى لـ"ع المسرح": "أيام الحلم والضحك والدموع" تروى قصة حياتى (فيديو)

شرح الفنان علاء مرسي كيف أن رواية حياته تتشكل تحت عنوان "أيام الحلم والضحك والدموع"، موضحًا أنه يعتبر الحلم العنصر الجوهري الذي يقود كل شيء، بينما يُشارك الضحك مع الجميع، لكن الدموع تظل خاصة به وتمثل الأساس في داخله.

وتحدث مرسي خلال لقائه برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة "الحياة"، عن القناع الذي يرتديه لإخفاء دموعه، مُعبرًا عن أن الطريق إلى النجاح في الفن والمسرح مليء بالتحديات التي تدفع الفنانين إلى البكاء، كما أكد على أن الفنان الحقيقي لا يضع حدودًا لطموحاته وأحلامه، ويظل دائمًا في رحلة مستمرة لتحقيقها.

وأضاف أن النجاح عندما يتحقق، يُعبر عنه بالدموع، مشيرًا إلى أن هذه الدموع تُمثل المشاعر الصادقة والعميقة التي تُرافق الإنجازات الكبيرة.