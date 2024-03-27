الأربعاء 27 مارس 2024
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توك شو

علاء مرسى يكشف: الفن حرام فى حالة واحدة فقط (فيديو)

علاء مرسي
علاء مرسي

شدد الفنان علاء مرسي على أن الفن يجب أن يكون مرآة للجمال وليس للعيوب، معتبرًا أن الأعمال الفنية التي تسيء لصورة الوطن هي أعمال مرفوضة ومحرمة بشكل واضح.

وأضاف مرسي خلال لقائه برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة "الحياة"، أن السينما القديمة كانت تعكس الجوانب الإيجابية في المجتمع، مشيرًا إلى أن تقديم صورة سلبية عن الوطن وتاريخه يعد في نظره خطأ جسيمًا.

وأكد مرسي أهمية السينما كوسيلة للتعليم والتربية، مشيرًا إلى أن دور الفنان يتجاوز تأثير إمام الجامع في بعض الأحيان، وذلك لأن الأجهزة التكنولوجية باتت تؤثر بشكل كبير على الأجيال الجديدة.

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وأعرب عن رغبته في أن تسهم السينما في تربية الأطفال على حب الوطن والعلم والأخلاق، بدلًا من نشر الخوف واليأس، واختتم حديثه بالتأكيد على أن المجتمع يفتقد الآن للذوق العام والانتماء الحقيقي للقيم الأسرية والوطنية.

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