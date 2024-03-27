علاء مرسى يتحدث عن علاء ولى الدين متأثرًا: ترك فراغًا كبيرًا (فيديو)

تحدث الفنان علاء مرسي، عن الفراغ الذي خلفه رحيل النجم علاء ولي الدين، مشيرًا إلى أن الحياة لم تعد كما كانت بعد وفاته، ووصف العلاقة التي جمعته بولي الدين بأنها كانت أعمق من الصداقة، قائلًا: "كنا نعيش معًا لدرجة أنني كنت أغفل عن زواجي، فكان علاء هو الأولوية".

وأضاف مرسي خلال لقائه ببرنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة "الحياة"، أن "ولي الدين" كان بمثابة الناصح الأمين له، وكان دائم الإرشاد له في اختياراته الفنية ومسيرته المهنية، وأعرب عن اعتقاده بأن الكثير من الأمور كانت لتختلف لو كان ولي الدين ما زال على قيد الحياة.

تطرق مرسي إلى الدور الذي لعبه ولي الدين في توطيد علاقات الصداقة بينه وبين نجوم الفن مثل محمد هنيدي وأشرف عبدالباقي، وكذلك دعمه للجيل الجديد من الفنانين مثل كريم عبدالعزيز وأحمد السقا ورامز جلال ومحمد سعد، مشيرًا إلى أن تلك العلاقات لم تعد كما كانت بعد رحيله، حيث أصبح اللقاء بينهم نادرًا ومحفوفًا بالحنين.

واختتم مرسي حديثه بالتعبير عن الألم العميق الذي شعر به عند وفاة ولي الدين، مقارنًا إياه بالألم الذي عاشه عند وفاة والدته، وأكد أنه شعر بأن الحياة فقدت معناها بعد فقدانهما، معبرًا عن امتنانه لقدرته على التحدث والتواصل مع الجمهور بعد تلك الخسارة الكبيرة.