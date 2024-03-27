الأربعاء 27 مارس 2024
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توك شو

علاء مرسى لـ"ع المسرح": والدى إمام مسجد ولا يعارض مسيرتى الفنية (فيديو)

علاء مرسي
علاء مرسي

شدد الفنان علاء مرسي على أن الفن كان جزءًا لا يتجزأ من حياة والده، إمام مسجد "إبراهيم الدسوقي"، موضحًا أن والده لم يعارض مسيرته الفنية وكان يستمتع بأعمال الفنان صلاح منصور ويتابع أغاني أم كلثوم والمسلسلات المختلفة، مما يجسد نموذجًا للوسطية والاعتدال.

وأضاف مرسي خلال لقائه برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، عبر قناة "الحياة"، أن والده كان يؤمن بأهمية التعليم وضرورة الحصول على شهادة دراسية متميزة، معتبرًا أن الشهادة هي سلاح في الحياة وأن الوظيفة الثابتة تعد عنصرًا أساسيًا فيها، وعلى الرغم من تأكيده على صحة نصائح والده، إلا أنه اعترف بأنه لم يسلك ذات الطريق، قائلًا: "لقد حصلت على الشهادات وهي الآن معلقة في منزلي".

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وأكد الفنان أن الشهادة الدراسية منحته الثقة لمواصلة حياته، معربًا عن شغفه العميق بالتمثيل والإخراج، مشيرًا إلى أنه يعشق هذه المهنة ولا يتصور نفسه في مجال آخر.

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