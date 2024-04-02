بعد قليل.. محاكمة متهمين بخطف طالب في الزيتون

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة متهمين بخطف طالب على خليفة وجود خلافات مالية مع والده في منطقة الزيتون بالقاهرة.



وكشفت تحقيقات النيابة عن ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من سيدة بتغيب نجلها "طالب" عقب انتهاء اليوم الدراسي في منطقة الزيتون، حيث توصلت التحقيقات والمعلومات، إلى تورط شخصين في ارتكاب الجريمة، وتم تحديد هويتهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وصحة الاتهام المنسوب لهما، إذ أقدموا على خطف المجني عليه نتيجة وجود خلافات مالية مع والده، كما اتفقا فيما بينهما على استدراج المجني عليه ومساومة والدته.

وباستدعاء والدة المجني عليه وجهت إليهما تهمة خطف نجلها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.