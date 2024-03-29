غدًا.. الحكم على نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب

تصدر محكمة جنح أكتوبر غدًا السبت الحكم على الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب في الجنحة المباشرة، المقامة من دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين حسين حسن عبدالعال، والتى تطلب فيها تعويضًا مدنيًا مؤقتًا 100 ألف جنيه.

كانت المشكو فى حقها بسوء قصد قد تقدمت ببلاغ قيد برقم 31 لسنة 2023 جنح المعادى على سند من القول بأن الشاكية قامت بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق قيامها ببيع قطعة أرض إلى المشكو بحقها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبي الكيلو 5 غرب طريق الإسكندرية الصحراوى بسعر أعلى من السعر الحقيقي (حسب أقوالها، وقد قامت النيابة العامة بدورها بموالاة التحقيق في شأن تلك الواقعة على الرغم من أن النزاع وإن كان له سند أو حقيقة من الواقع أو المستندات، فإنه من ظاهره يتضح أنه نزاع مدني لا اختصاص للقضاء الجنائي به).