الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

التفاصيل الكاملة لحبس متهمين سنة مع الشغل لضربهم مواطن

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة شقيقين متهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة بتهمة ضرب مواطن لوجد خلافات سابقة بينهم في البساتين.

كشف امر الاحالة قيام المتهمين "ياسر.ر" وشقيقه وليد باحداث جرحا بالمجني عليه "محمد.م" مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي التعدي عليه  وما ان ظفروا به حتي انهالا عليه ضربا بالسلاح الأبيض فأحدثا اصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي خلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة قدرت بنسبة خمسة بالمائة.

شهادة المجني عليه 

شهد أنه وعلى أثر خلاف سابق مع المتهمين تربصا له بالطريق العام وما أن ظفروا به حتي تعديا عليه ضربا باستخدام سلاح أبيض "كتر" فاحدثا اصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي خلفت لدية عاهة مستديمة.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس متهمين شقيقين ضرب مواطن

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