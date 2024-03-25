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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

27 مارس.. الحكم على المتهم في أحداث مسجد الفتح

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثالثة بـ محكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم حجز إعادة محاكمة المتهم بكر محمد عبد الرسول شاهين بالقضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الأزبكية ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مسجد الفتح" لجلسة 27 مارس الجاري للنطق بالحكم. 

وعاقبت المحكمة في وقت سابق متهم واحد بالسجن المؤبد وعاقبت 4 متهمين اخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، كما عاقبت 20 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومتهم واحد بالسجن لمده 5 سنوات وعاقبت متهم "حدث" بالسجن لمدة 5 سنوات.

وقضت المحكمة بعدم مسؤولية أحد المتهمين عن أفعاله وأمرت بايداعه احدى دور الصحة النفسية، واعتبر المحكمة الحكم الصادر ضد 2 متهمين لازال قائمًا.

الدائرة الثالثة محكمة جنايات محاكم بدر المستشار وجدي عبد المنعم

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