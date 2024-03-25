الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم في "خلية دمياط" لـ27 مارس

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثالثة جنايات اول درجة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمدعز الدين عاشور ابراهيم، الصادر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، والمتهم فيها مع آخرون بتأسيس خلية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي..  لجلسة 27 مارس الجاري.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.

وتحمل القضية رقم 14572 لـسنة 2015 جنايات قسم أول السلام، المقيدة برقم 2076 لـسنة 2015 كلي شرق القاهرة، أحيل على ذمتها للمحاكمة الجنائية 28 شخصا من عناصر السلفية الجهادية، لارتباطهم بتنظيم القاعدة خارج البلاد حسبما كشفت النيابة العامة.

الدائرة الثالثة جنايات محاكم بدر خلية دمياط الارهابية تنظيم القاعدة الإرهابى

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