الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الحكم على متهم في "أحداث مسجد الفتح" اليوم

محكمة
محكمة

تصدر الدائرة الثالثة بـ محكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم الحكم في إعادة محاكمة المتهم بكر محمد عبد الرسول شاهين بالقضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الأزبكية ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مسجد الفتح". 

وعاقبت المحكمة في وقت سابق متهم واحد بالسجن المؤبد وعاقبت 4 متهمين اخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، كما عاقبت 20 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومتهم واحد بالسجن لمده 5 سنوات وعاقبت متهم "حدث" بالسجن لمدة 5 سنوات.

وقضت المحكمة بعدم مسؤولية أحد المتهمين عن أفعاله وأمرت بايداعه احدى دور الصحة النفسية، واعتبر المحكمة الحكم الصادر ضد 2 متهمين لازال قائمًا. 

الدائرة الثالثة محكمة جنايات محاكم بدر المستشار وجدي عبد المنعم بكر محمد عبد الرسول شاهين أحداث مسجد الفتح

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