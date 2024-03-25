غدًا.. النطق بالحكم فى إعادة محاكمة أحد المتهمين بـ"أحداث حدائق القبة"

تصدر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، غدا الثلاثاء، الحكم في إعادة محاكمة شخص، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتجمهر واستعراض القوة بمنطقة حدائق القبة.

ووجهت النيابة للمتهم وآخرين، تهم التجمهر واستعراض القوة، وترويع المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومولوتوف.

ونسب للمتهم وآخرين تهم ارتكابهم جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.