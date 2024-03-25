الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

غدًا.. إعادة محاكمة نمر الخلافة فى خلية "داعش السلام"

أرشيفية
أرشيفية

تستكمل الدائرة الثالثة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، غدًا الثلاثاء إعادة محاكمة المتهم محمود عبد الفتاح محمود محمد الشهير بـ"نمر الخلافة".

وقضت دائرة مغايرة ببراءته من تهمة تكوين خلية تتبع داعش في القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام والمعروفة بـ "داعش السلام"’.

ونسبت النيابة العامة للمتهم الأول (محبوس)، تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، ووجه للمتهم الثاني تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية ووجه للمتهم الثالث جمع معلومات عن جهات أمنية وإنشاء حساب وهمي على مواقع التواصل والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد إحدى الجهات، ووجهة للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها.

الدائرة الثالثة جنايات المستشار وجدي عبد المنعم

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