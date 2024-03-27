الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

استكمال إعادة إجراءات محاكمة متهم في "خلية دمياط "

محكمة
محكمة

تستكمل الدائرة الثالثة جنايات أول درجة بمجمع محاكم بدر،اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد عز الدين عاشور إبراهيم، الصادر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، والمتهم فيها مع آخرين بتأسيس خلية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.

 

تعقد الجلسة  برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.

وتحمل القضية رقم 14572 لـسنة 2015 جنايات قسم أول السلام، المقيدة برقم 2076 لـسنة 2015 كلي شرق القاهرة، أحيل على ذمتها للمحاكمة الجنائية 28 شخصًا من عناصر السلفية الجهادية، لارتباطهم بتنظيم القاعدة خارج البلاد حسبما كشفت النيابة العامة.

الدائرة الثالثة جنايات محاكم بدر محاكمة المتهم أحمدعز الدين عاشور ابراهيم الإعدام شنق ا

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