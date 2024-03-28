الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"حجر" من شرفة منزل ينهي حياة مواطن.. وحبس الجاني سنتين

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهم بالحبس مع الشغل سنتين بتهمة قتل مواطن في البساتين

كشف أمر الاحالة قيام المتهم "محمود.أ" بقتل عمدا المجني عليه "محمد.ا" من غير سبق إصرار أو ترصد بأن ألقي من شرفة مسكنه أداة مما تستخدم في الأعتداء على الأشخاص "حجر كبير" فأصابت المجني عليه برأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي  والتي أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله. 

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "حجر" بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية. 

شهادة معاون مباحث قسم شرطة البساتين 

شهد أن تحرياته السرية دلت علي أنه وعلى إثر خلاف بين المتهم وأصحاب مخبز الحرمين لقيامهم بوضع معدات الخبازة في مدخل العقار ملكه وسكنه وتطور الأمر إلى مشادة كلامية ومشاجرة، صعد المتهم أعلى العقار وأخذ في قذف الحجارة على “تندة المحل” قاصدا إتلافها، فسقط أحد تلك الأحجار على رأس المجني عليه، والذي تصادف وجوده بالمخبز لشراء مخبوزات، ما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس متهم سنتين حجر

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