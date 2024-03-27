الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لمتهمين بـ"أحداث مسجد الفتح"

محكمة
محكمة

قضت  الدائرة الثالثة بـ محكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم بمعاقبة متهمين بالقضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الأزبكية ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مسجد الفتح" بالسجن 3 سنوات.

وعاقبت المحكمة في وقت سابق متهما واحدا بالسجن المؤبد وعاقبت 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، كما عاقبت 20 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومتهما واحدا بالسجن لمده 5 سنوات وعاقبت متهما "حدثا" بالسجن لمدة 5 سنوات.

وقضت المحكمة بعدم مسئولية أحد المتهمين عن أفعاله وأمرت بإيداعه إحدى دور الصحة النفسية، واعتبر المحكمة الحكم الصادر ضد 2 متهمين مازال قائمًا.

الدائرة الثالثة محاكم بدر المستشار وجدي عبد المنعم أحداث مسجد الفتح

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