الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لمتهمين باستعراض القوة ضد المواطنين

السجن
السجن

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية، مدة الحكم بتهمة استعراض القوة ضد المواطنين في البساتين.

وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهمين "محمد.ع"، و"محمد.م" بإحراز وحيازة أسلحة نارية غير مششخنة بدون ترخيص.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهمين باستعراض القوة والتلويح بالتهديد والعنف واستخدمهما ضد بعضهم البعض والمجني عليهم "فهد.م"، "محمود.م"، "محسن.أ"، و"عادل.ز" حال كون المجني عليه الأول طفلًا مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم للخطر.

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