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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

براءة متهم فى خلية دمياط الإرهابية

محكمة
محكمة

قضت الدائرة الثالثة جنايات أول درجة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، ببراءة متهم  في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، والمتهم فيها مع آخرين بتأسيس خلية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.

وتحمل القضية رقم 14572 لـسنة 2015 جنايات قسم أول السلام، المقيدة برقم 2076 لـسنة 2015 كلي شرق القاهرة، أحيل على ذمتها للمحاكمة الجنائية 28 شخصًا من عناصر السلفية الجهادية، لارتباطهم بتنظيم القاعدة خارج البلاد حسبما كشفت النيابة العامة.

الدائرة الثالثة ببراءة متهم خلية دمياط الارهابية المستشار وجدي عبد المنعم

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