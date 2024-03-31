الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بعد قليل.. الحكم فى استئناف الملحن أحمد حجازى على حبسه بتهمة ازدراء الأديان

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنح مستأنف النزهة المنعقدة بالعباسية، بعد قليل، الحكم في استئناف الملحن أحمد حجازي على حكم محكمة جنح النزهة بحبسه 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه، بتهمة ازدراء الأديان.

 

وطالب الدفاع الحاضر مع المتهم في الجلسة الماضية من المحكمة ببراءة موكله تأسيسًا على بطلان التحريات والضبط والرأفة بمناسبة شهر رمضان.

 

تفاصيل البلاغ

 

وكان المحامي محمود السمري، تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم شخصًا بتلحين القرآن الكريم بالعود، وجاء في البلاغ أن هذا الشخص حول القرآن الكريم إلى أغنية، وذلك من خلال تلحينه على أنغام العود، ونشر هذه الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار غضب المسلمين وغضب كل أصحاب الأديان السماوية.

وجاء في البلاغ أن هذا الفعل ينطوي على عدة جرائم، منها: ازدراء الدين الإسلامي، وذلك من خلال تغيير شكل القرآن الكريم، وجعله شبيهًا بالأغاني، الإساءة إلى الذات الإلهية، وذلك من خلال جعل القرآن الكريم في قالب موسيقي، كما ينطوي تحت جريمة، التحريض على العنف، وذلك من خلال إثارة  غضب المسلمين.

الأكثر قراءة

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

عاجل.. مصرع وإصابة 31 شخصًا إثر انفجار سيارة مفخخة فى سوق شعبية بسوريا

بعد قليل.. الحكم فى استئناف الملحن أحمد حجازى على حبسه بتهمة ازدراء الأديان

كييف تحذر من تحرك روسى جديد نحو العاصمة

درب الأثر.. أكثر من 100 عام من التاريخ التجارى فى طنطا

طالب بانتخابات سريعة.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: على حكومة نتنياهو الرحيل فورًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم 177.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغارات عشوائية فى غزة

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى