بعد قليل.. الحكم فى استئناف الملحن أحمد حجازى على حبسه بتهمة ازدراء الأديان

تصدر محكمة جنح مستأنف النزهة المنعقدة بالعباسية، بعد قليل، الحكم في استئناف الملحن أحمد حجازي على حكم محكمة جنح النزهة بحبسه 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه، بتهمة ازدراء الأديان.

وطالب الدفاع الحاضر مع المتهم في الجلسة الماضية من المحكمة ببراءة موكله تأسيسًا على بطلان التحريات والضبط والرأفة بمناسبة شهر رمضان.

تفاصيل البلاغ

وكان المحامي محمود السمري، تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم شخصًا بتلحين القرآن الكريم بالعود، وجاء في البلاغ أن هذا الشخص حول القرآن الكريم إلى أغنية، وذلك من خلال تلحينه على أنغام العود، ونشر هذه الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار غضب المسلمين وغضب كل أصحاب الأديان السماوية.

وجاء في البلاغ أن هذا الفعل ينطوي على عدة جرائم، منها: ازدراء الدين الإسلامي، وذلك من خلال تغيير شكل القرآن الكريم، وجعله شبيهًا بالأغاني، الإساءة إلى الذات الإلهية، وذلك من خلال جعل القرآن الكريم في قالب موسيقي، كما ينطوي تحت جريمة، التحريض على العنف، وذلك من خلال إثارة غضب المسلمين.