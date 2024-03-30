السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

غدًا.. الحكم في استئناف الملحن أحمد حجازي على حكم حبسه

الملحن أحمد حجازي
الملحن أحمد حجازي

تصدر محكمة جنح مستأنف النزهة المنعقدة بالعباسية، الحكم في استئناف الملحن أحمد حجازي على حكم محكمة جنح النزهة بحبسه 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه بتهمة ازدراء الأديان  .

وطالب الدفاع الحاضر مع المتهم من المحكمة براءة موكله تأسيسا علي بطلان التحريات والضبط والرأفة بمناسبة شهر رمضان.

كان المحامي محمود السمري، تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم شخص بـتلحين القرآن الكريم بالعود، وجاء في البلاغ أن هذا الشخص حول القرآن الكريم إلى أغنية، وذلك من خلال تلحينه على أنغام العود، ونشر هذه الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب المسلمين وغضب كل أصحاب الأديان السماوية.

وجاء في البلاغ أن هذا الفعل ينطوي على عدة جرائم، منها: ازدراء الدين الإسلامي، وذلك من خلال تغيير شكل القرآن الكريم، وجعله شبيهًا بأغاني الغناء، الإساءة إلى الذات الإلهية، وذلك من خلال جعل القرآن الكريم في قالب موسيقي، كما ينطوي تحت جريمة، التحريض على العنف، وذلك من خلال إثارة  غضب المسلمين.

محكمة جنح مستأنف النزهة العباسية الملحن أحمد حجازي محكمة جنح النزهة ازدراء الأديان

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