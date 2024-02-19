الإثنين 19 فبراير 2024
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الدين لله

رئيس الجامعة المصرية بنور مبارك يطالب بإصدار قانون دولي لتجريم ازدراء الأديان

الدكتور محمد الشحات
الدكتور محمد الشحات الجندي

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية، بنور مبارك، خلال كلمته بالجلسة الحوارية الدولية الأولى والتي جاءت تحت عنوان "أهمية حوار الأديان والحضارات في تعزيز الوعي بالأمن الفكري والسلام العالمي"، إنه يتعين علينا التنويه بقيمة وأهمية مؤتمرات زعماء الأديان؛ كتجمع عالمي وملتقى حضاري لقادة الأديان العالمية مع شخصيات دولية وفكرية؛ تعمل على إبراز القيم الإنسانية والتراث الإنساني المشترك بغرض التفاهم والتعاون على ما فيه الخير والمصلحة بين أتباع الأديان؛ وإعلاء مكانة الإنسان كإنسان مكرم يسود الكون ويبنى الحضارة وينشر السلام.

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وأكد "الجندي" أن قضية الحوار قضية أساسية فى مسيرة الحوار بين الأديان ووحدة المجتمعات، مبينا أنه لكي يأتي الحوار بالنتائج المرجوة يجب أن تتوافر بعض الشروط لإنجاحه أهمها الرغبة المتبادلة بين الطرفين لإجراء الحوار بينهما، فضلًا عن الجدية والعزم على المضي قدمًا على طريق التفاهمات والمقاربات للتوصل إلى حلول وإزالة مابين الطرفين من خلافات أو صراعات، مطالبًا بتبني الدعوة إلى إصدار قانون دولى لتجريم ازدراء الأديان؛ والاستجابة لموقف زعماء الأديان فى هذا الخصوص.    

حوار الأديان الحوار بين الأديان الأمن الفكري والسلام العالمي اتباع الاديان الامن الفكري السلام العالمي الدكتور محمد الشحات الجندي الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية أهمية حوار الأديان تعزيز الوعي بالأمن الفكري قادة الأديان العالمية

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