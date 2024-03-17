وصول أحمد حجازى لمحكمة النزهة لحضور الاستئناف على حبسه فى "ازدراء الأديان"

وصل، منذ قليل، الملحن أحمد حجازي، لمحكمة جنح مستأنف النزهة؛ لحضور استئناف قرار حبسه بتهمة ازدراء الأديان.

وصول الملحن أحمد حجازى لمحكمة النزهة لحضور استئناف حكم حبسه بـ«ازدراء الأديان»

كانت قد قضت محكمة جنح النزهة بمعاقبة الملحن أحمد حجازى بالحبس 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه، بتهمة ازدراء الأديان.

وظهر المتهم في مقطع فيديو يقوم بتلاوة آيات قرآنية لحّنها على العود، وتم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ما تسبب في استياء الكثيرين، معتبرين ذلك من باب الاستهزاء بالقرآن، وأسندت النيابة العامة للمتهم ارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامي من خلال تغيير شكل القرآن وجعله شبيهًا بالأغاني.