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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. نظر استئناف نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات

نسرين طافش
نسرين طافش

تنظرمحكمة جنح مستأنف أكتوبر اليوم الأربعاء نظر أولى جلسات استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد.

وقضت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكًا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وتشير الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكى مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها.

الفنانة نسرين طافش استئناف محكمة جنح مستأنف أكتوبر حبسها 3 سنوات شيك بدون رصيد

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