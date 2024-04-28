تعد البقع البيضاء على الجلد من الأمراض الشائعة متعددة الأسباب، من ضمنها التعرض لأشعة الشمس أو الإصابة بالعدوى الفطرية، وهناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تجعل مناطق بشرتك فاتحة اللون.

على الرغم من أنها ليست عادةً سببًا للقلق، إلا أنك قد ترغب في مطالبة مقدم الرعاية الصحية بفحص البقع البيضاء لديك حتى يتمكن من تحديد سبب تغير لون الجلد، اعتمادًا على السبب الأساسي، قد تكون هناك طرق لتقليل ظهور البقع البيضاء على جلدك أو حل أي أعراض مزعجة أخرى قد تسببها الحالة الأساسية، وفقًا لموقع Hindustan times.

كيفية التخلص من البقع البيضاء على الجلد

قد تتمكن أو لا تتمكن من التخلص من البقع البيضاء على جلدك، بالنسبة للبقع التي يمكن أن تختفي، فإنها تختفي من تلقاء نفسها في بعض الأحيان وفي أحيان أخرى، قد تحتاج إلى العلاج وفي بعض الأحيان قد لا تحتاج إلى علاج لأسباب طبية ولكنك ترغب بدلاً من ذلك في جعل البقع أقل وضوحًا لأغراض التجميل.

البقع الشمسية: لا تحتاج البقع الشمسية بالضرورة إلى العلاج، ولكن إذا كان مظهرها مزعجًا بالنسبة لك، فقد يوصي مقدم الرعاية الصحية باستخدام كريم موضعي، قد يكون إجراء تقشير الجلد قادرًا على المساعدة في تلطيف المنطقة أيضًا.



النخالية البيضاء: تميل البقع البيضاء في النخالية البيضاء إلى الشفاء من تلقاء نفسها، على الرغم من أن الستيرويدات الموضعية أو بعض المرطبات أو علاجات الليزر قد تساعد في تقليل ظهورها إذا لزم الأمر.



السعفة المبرقشة: بالنسبة للعدوى الفطرية مثل السعفة المبرقشة، يمكن اقتراح منتج موضعي مضاد للفطريات بدون وصفة طبية، قد تتطلب بعض الحالات وصفة طبية لأدوية مضادة للفطريات، إما يتم تطبيقها على الجلد أو تناولها عن طريق الفم.



البهاق: لا يوجد حاليًا علاج للبهاق، ولكن هناك مجموعة متنوعة من العلاجات المتاحة التي يمكن أن تساعد في استعادة لون الجلد، وربما تقلل من فرص انتشار البقع البيضاء إلى أجزاء أخرى من الجسم. غالبًا ما تشتمل خيارات علاج البهاق على الأدوية الموضعية، والليزر، والعلاج الضوئي (العلاج بالضوء)، والتغطية التجميلية يمكن استخدام إجراءات تطعيم الجلد في الحالات الشديدة.

نقص التصبغ الناجم عن الستيرويد: يمكن أيضًا أن تختفي البقع البيضاء الناتجة عن حقن أو تطبيق الستيرويد من تلقاء نفسها.