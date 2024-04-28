طريقة تتبيل البانيه وخطوات التحضير في المنزل "زي المحلات"

يبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تتبيل البانية وخطوات التحضير ويمكن تقديم البانية مع المكرونة والبطاطس المقلية لتكون وجبة كاملة وخفيفة وسريعة التحضير، لذلك يرصد موقع “الدستور” في تقريره طريقة تتبيل البانية وخطوات التحضير، إليكم التفاصيل الكاملة.

مقادير تتبيل البانية

كيلو فراخ بانيه

2 بصله كبيرة مبشورة

2 زبادي ابيض

ملح

فلفل اسود

توم بودر

بصل بودر

كاري

بابريكا

السبع بهارات

بقسماط مطحون فجيتار (حار او بارد) دقيق

بيض

زيت للقلي

½ ليمونه.

طريقة تتبيل البانية

1- نغسل الفراخ بالملح والليمون، عد كدة نصفيه ونضعها في وعاء.

ونضع البصل والزبادي ونعصر نصف الليمونه والبهارات نصف معلقه صغيرة من كل البهارات ما عدا الملح حسب الرغبة.

3 - ونقلبهم ثم نضع معلقه من بهارات خلطه الشيش طاوق ونقلبها كويس ونتركها في التتبيله ساعه علي الاقل ونتركها في الثلاجه.



4 - نحضر طبق في دقيق وطبق في بيض وطبق بقسماط علي فجيتار.



5 - نضع في الدقيق والبيض رشه ملح وفلفل اسود ثم نضع الفراخ في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط وهكذا لحد ما الكميه تخلص ثم تحمر في زيت ساخن وغزير.

6 - خرجها قبل القلي مباشرة، ثم نقليها على فى الزيت الغزير الساخن ونهديء النار حتى نحصل على لون ذهبى ونتأكد من تمام نضج البانية.

7 - ثم ننشل البانية من الزيت ونضعه على مصفاة سلك أو على ورق مطبخ، ولكن يفضل وضعه على مصفاة حتى يظل محتفظ بقرمشته.

8 - ثم نقدم البانية ساخنا مع المكرونة والسلطة والبطاطس المقلية أو تقديمه بجانب أى نوع من الطعام.

9 - يعد البانية وهو يعتبر من الأكلات السريعة والمشرفة فى نفس الوقت، حيث يمكن تقديمه أيضا فى العزومات.