الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

طريقة تتبيل البانيه وخطوات التحضير في المنزل "زي المحلات"

البانية
البانية

يبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تتبيل البانية وخطوات التحضير ويمكن تقديم البانية مع المكرونة والبطاطس المقلية لتكون وجبة كاملة وخفيفة وسريعة التحضير، لذلك يرصد موقع “الدستور” في تقريره طريقة تتبيل البانية وخطوات التحضير، إليكم التفاصيل الكاملة.

txt

أفكار إفطار شهر رمضان 2024.. طريقة عمل البانية الكداب

مقادير تتبيل البانية

كيلو فراخ بانيه
2 بصله كبيرة مبشورة
2 زبادي ابيض
ملح
فلفل اسود
توم بودر
بصل بودر
كاري
بابريكا
السبع بهارات
بقسماط مطحون فجيتار (حار او بارد) دقيق
بيض
زيت للقلي
½ ليمونه.

طريقة عمل الكريب في المنزل 2024

سهلة وسريعة.. طريقة عمل الأرز البسمتى في المنزل

طريقة تتبيل البانية 

1- نغسل الفراخ بالملح والليمون، عد كدة نصفيه ونضعها في وعاء.

ونضع البصل والزبادي ونعصر نصف الليمونه والبهارات نصف معلقه صغيرة من كل البهارات ما عدا الملح حسب الرغبة.

3 - ونقلبهم ثم نضع معلقه من بهارات خلطه الشيش طاوق ونقلبها كويس ونتركها في التتبيله ساعه علي الاقل ونتركها في الثلاجه.

4 - نحضر طبق في دقيق وطبق في بيض وطبق بقسماط علي فجيتار.

5 - نضع في الدقيق والبيض رشه ملح وفلفل اسود ثم نضع الفراخ في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط وهكذا لحد ما الكميه تخلص ثم تحمر في زيت ساخن وغزير.

6 - خرجها قبل القلي مباشرة، ثم نقليها على فى الزيت الغزير الساخن ونهديء النار حتى نحصل على لون ذهبى ونتأكد من تمام نضج البانية.

7 - ثم ننشل البانية من الزيت ونضعه على مصفاة سلك أو على ورق مطبخ، ولكن يفضل وضعه على مصفاة حتى يظل محتفظ بقرمشته.

8 - ثم نقدم البانية ساخنا مع المكرونة والسلطة والبطاطس المقلية أو تقديمه بجانب أى نوع من الطعام.

9 - يعد البانية وهو يعتبر من الأكلات السريعة والمشرفة فى نفس الوقت، حيث يمكن تقديمه أيضا فى العزومات.

تتبيل البانية البانيه مقادير تتبيل البانية طريقة تتبيل البانية طريقة عمل البانيه

مواد متعلقة

ما هو طفح الشمس وأبرز العلامات البدائية؟

كيفية التخلص من البقع البيضاء على الجلد

طريقة عمل الايس كوفي في المنزل 2024

طريقة عمل الآيس كريم في المنزل 2024

فعلتها 5 عقول.. التكنولوجيا باب سحري لدخول عالم المليارديرات

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم السبت 27 أبريل 2024

حالة الطقس اليوم السبت في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

موعد إجازة شم النسيم وإجازة وقفة عيد الأضحى 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. نيران صلاح.. كيف كتب كلوب نهاية حزينة لأجمل قصص ليفربول؟

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

قرار جديد من جهات التحقيق بشأن قتل واستخراج أحشاء طفل شبرا

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عاجل.. مبادرة لخفض أسعار المكرونة 30% بعد تراجع الدقيق

بعد واقعة طفل شبرا.. دور الإنتربول في تحديد مكان المطلوبين والقبض عليهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة