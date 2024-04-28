الأحد 28 أبريل 2024
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سهلة وسريعة.. طريقة عمل الأرز البسمتى في المنزل

الارز البسمتي
الارز البسمتي

طريقة عمل الارز البسمتى، كلمات تصدرت محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يعد الأرز البسمتي هو أحد أصناف الأرز الشهيرة والمفضلة لدى الكثيرين لطعمه اللذيذ وقوامه الناعم. يُعد الأرز البسمتي مثاليًا لتحضير العديد من الأطباق، سواء كانت طبقًا جانبيًا أو طبقًا رئيسيًا.

طريقة عمل الارز البسمتى

 خلال السطور التالية سنتعرف على طريقة تحضير الأرز البسمتي بطريقة سهلة ولذيذة.

المكونات عمل الأرز البسمتي

 كوب من الأرز البسمتي

 ماء

ملعقة صغيرة من الملح (اختياري)

1 مكعب من الزبدة.

1 ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

1 عود من القرفة.

3 حبات من الحبهان.

3 من ورق اللورا.

1 ليمونة مجففة.

1 معلقة كبيرة من الكركم.

1 ملعقة صغيرة من الزعفران البودرة.

الخطوات عمل الأرز البسمتي

 - قبل البدء في طهي الأرز، يجب غسله جيدًا لإزالة الأوساخ والشوائب. يُمكن غسل الأرز في مصفاة تحت الماء البارد حتى يكون الماء الخارج منه شفافًا.

نقع الأرز (اختياري)

   - يمكن ترك الأرز في الماء لمدة 15-30 دقيقة قبل طهيه. هذه الخطوة تساعد في جعل الأرز أكثر نضجًا وسهل الهضم.

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قياس الماء

   - لكل كوب من الأرز البسمتي، يستخدم نحو كوب ونصف من الماء. يُمكن إضافة المزيد أو القليل من الماء حسب الرغبة في النتيجة النهائية.

طريقة طهي الأرز البسمتي

   - يُضاف الأرز المغسول والماء إلى وعاء الطهي.

-نضع مكعب الزبدة وملعقة الزيت في وعاء على النار.

-إضافة ورق اللورا وعود القرفة والحبهان والليمون المجفف، ثم نقلب باستمرار.

-ننزل بالأرز البسمتي مع التقليب الجيد في الزبدة مع البهارات.

إضافة مرقة الدجاج والكركم والزعفران على الأرز مباشرة، ثم نقلب حتى يتشوح تمامًا.

إضافة الملح، وبعد ذلك ننزل بمقدار الماء المغلي أو الشوربة حسب المتواجد لديك.

   - يُغطى الوعاء ويُترك على نار هادئة لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة حتى ينضج الأرز ويمتص الماء تمامًا.

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تقديم الأرز

   - بعد الانتهاء من طهي الأرز، يُمكن تركه لبضع دقائق ليبرد قليلاً قبل التقديم.

   - يُمكن تقديم الأرز البسمتي كطبق جانبي مع اللحوم أو الدجاج، أو كجزء من وجبة الطعام الرئيسية.

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