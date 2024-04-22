خطوة مهمة لتعزيز الأمن الغذائى.. لجنة الأرز تُقدم حلولًا مبتكرة لزيادة الإنتاج وترشيد استهلاك المياه

قال مصطفي النجاري، رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن مصر لديها القدرة على استنباط أنواع جديدة من الأرز، مشيرًا إلى أن البحوث الزراعية تعمل منذ فترة على ذلك، حيث إن الأصناف التي توجد حاليًا غير التي كانت منذ خمس سنوات غير ما كان عليه الأرز منذ 10 سنوات، حيث إن الأصناف التي توجد بها أنواع هجين والتي تكون بها إنتاجية عالية.

الإعلان عن أنواع جديدة من الأرز

وأوضح النجاري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن فترة الأرز في الأرض هي المعيار، حيث إنه يتم استنباط أنواع جديدة تكون في فترة زمنية أقل مع زيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن اجتماع مجلس الوزراء كان ليس فقط على استنباط أنواع جديدة من الأرز، ولكن أيضًا توفير الأسمدة للفلاح مع التوسع في الرقعة الزراعية، للوصول إلى التوسع بـ12 مليون فدان، ولكن لتنفيذ تلك الخطة أمامنا تحديات كبيرة، والتي من أبرزها هي المياه المستدامة سواء جوفية أو مياه الراحة، بالإضافة إلى توفير الأسمدة.

وأضاف أنه سوف يتم الإعلان خلال 15 يومًا عن استنباط أنواع جديدة من الأرز، مشيرًا إلى أن فترة زراعة تلك الأصناف تكون ما بين 115 و120 يومًا فقط، حيث إنه على مدار العشر سنوات الماضية كان هناك تقدم ملحوظ، في فترة سرعة نمو الأرز في الأراضي، حيث إنه منذ 10 سنوات كان الأرز في فترة الزراعة يحتاج بين 155 يومًا و160 يومًا، وخلال الخمس سنوات الماضية ومع البحوث والتقدم في الأصناف الجديدة وصلت إلى 125 يومًا فقط، إلى أن وصلت الأنواع التي سوف يتم الإعلان عنها خلال أيام.

وأشار إلى أن مركز البحوث يعمل على النصف الواحد أكثر من 7 سنوات حتى يتم الإعلان عنه، لافتًا إلى أنه خلال تلك الفترة يكون نوع الأرز تحت الاختبار، وفي حالة عدم وجود إصابات أو لفحات، ولا آفات، وحجم إنتاجه لا يقل، فسوف يتم الإعلان عنها، لذلك سوف يتم الإعلان عن عدد جديد من استنباط أنواع جديدة من الأرز، والتي سوف تكون أكثر إنتاجية وأكثر وفرة للمياه.

واجتمع رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الأسبوع الماضي، مع وزير الزراعة لمناقشة الأهمية الاستراتيجية لمحصول الأرز باعتباره أحد مكونات الغذاء الرئيسة للمواطن المصري، فضلًا عن الأهمية الاقتصادية لزراعة ذلك المحصول، الذي تمتلك مصر فيه ميزة نسبية.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الالتزام بالمساحات المُحدَّدة بشأن زراعة محصول الأرز، مشددًا على أهمية استنباط أصناف من التقاوى "قليلة استهلاك المياه" وكثيفة الإنتاج في الوقت ذاته، بما يؤدي بدوره إلى زيادة عرض السلعة في الأسواق وخفض أسعارها.