الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رفيع وعريض الحبة.. أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في المضارب والأسواق

الأرز
الأرز

شهدت أسعار الأرز اليوم الثلاثاء، استقرارا في الأسواق حيث سجل  سعر طن  الأرز البلدي نوع عريض الحبة كسر 3% في الأسواق  نحو قيمة 27 ألف و300 جنيه للطن الواحد، بينما سعر الأرز رفيع الحبة  في الأسواق المصرية بنحو  26 ألف و300 جنيه للطن الواحد.

أسعار الأرز اليوم 

وسجلت  اسعار الأرز في المحلات التجارية للمستهلك نحو قيمة 35 جنيه للكيلو الواحد، وسعر الأرز على البطاقات التموينية للمستهلك نحو قيمة 12.50 جنيه للكيلو الواحد.

سعر كيلو الأرز الأبيض

وسجلت اسعار الأرز الأبيض رفيع الحبة في المضارب نحو قيمة 26 جنيه و27.5 جنيه للكيلو الواحد، بينما ييصل إلى الأسواق للمستهلك ب 30 جنيه للكيلو الواحد، وسجل  سعر الأرز الأبيض المعبأ في المضارب بنحو 29 و31 جنيه للكيلو الواحد، بينما تصل إلى الأسواق للمستهلك ب 35 جنيه للكيلو.

وأكد الدكتور اسماعيل الرفاعي رئيس قسم بحوث الأرز  بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن وزارة الوزارة استعدت لموسم زراعة محصول الأرز والمقر لها مايو ويونيو المقبل لاكثر من مليون و١٠٠ الف فدان، وذلك  بتوفير تقاوي الأساس للمحصول والاصناف التي سيتم زراعتها لشركات التقاوي والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي وعمل سياسة صنفية للأرز بحيث يتم زراعة المستهدف هذا العام ونطالب بزيادة المساحات عن ١،١مليون فدان من وزارتي الزراعة والري المنوط بهم تحديد المساحات التي سيتم زراعتها بالأرض.

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المحافظات الرئيسية في زراعة الأرز

وقال "الرفاعي" في" تصريحات لـ الدستور إن هناك ٥ محافظات رئيسية لزراعة الارز وهي محافظات “كفر الشيخ والبحيرة والغربية والدقهلية والشرقية”، وبعض المحافظات المتأخرة بالملوحة  وهي محافظات “دمياط والاسكندرية وبورسعيد والاسماعيلية” ويتم زراعتها بالاصناف المتأخرة بالملوحة والجفاف ونقوم بالمتابعة لزراعات الارز من خلال الحملة القومية لمحصول الارز ونتائج تطوير زراعة الارز في المحافظات وتوفير السماد ومقاومة الحشائش.

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