الإثنين 22 أبريل 2024
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مصر

مصر تستنبط أنواعًا جديدة من الأرز لمواجهة التغيرات المناخية وتوفير الأمن الغذائي

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي،

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عن استنباط أنواع جديدة من الأرز تتكيف مع التغيرات المناخية وتقلل من استهلاك المياه، وذلك في خطوة هامة لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.

وأكد مجدي الوليلي، رئيس لجنة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، على أهمية هذا القرار، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك الإمكانيات العلمية والبحثية اللازمة لتنفيذه، وذلك من خلال مركز البحوث الزراعية الذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال استنباط الأصناف الجديدة.

زراعة الأرز

وأوضح الوليلي في تصريحات خاصة لـ الدستور أن مصر من أفضل الدول في زراعة الأرز، ولديها أسواق تصديرية كبيرة، مما يتيح لها التوسع في زراعة هذا المحصول لتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي، كما أكد على قدرة مصر على تصدير الأرز إلى الدول المجاورة والدول التي تربطها بها اتفاقيات تجارية، مما يساهم في تقليل فاتورة استيراد القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

فوائد استنباط أنواع جديدة من الأرز

وأشار إلى أن التكيف مع التغيرات المناخية ستساعد الأنواع الجديدة من الأرز على تحمل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضمن استقرار الإنتاج في ظل التغيرات المناخية، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك المياه و تهدف الأنواع الجديدة إلى تقليل استهلاك المياه، وهو أمر هام للغاية في ظل نقص الموارد المائية في مصر، وزيادة الإنتاجية فمن المتوقع أن تساهم الأنواع الجديدة في زيادة إنتاجية الأرز، مما يساهم في توفير الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وخلق فرص عمل جديدة و ستساهم زراعة الأنواع الجديدة من الأرز في خلق فرص عمل جديدة في قطاع الزراعة، وتعزيز الصادرات و ستساعد القدرة على تصدير الأرز إلى زيادة الصادرات المصرية وتحقيق العملة الصعبة.

الخطوات التالية

دعم مراكز البحوث الزراعية، من خلال توفير الدعم اللازم لمراكز البحوث الزراعية لمواصلة جهودها في استنباط أصناف جديدة من الأرز، والالتزام بالمساحات المخصصة لزراعة الأرز فيجب الالتزام الصارم بالمساحات المخصصة لزراعة الأرز، مع التركيز على استخدام أصناف تقاوى ذات استهلاك منخفض للمياه وعالية الإنتاجية، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية زراعة الأرز فيجب نشر الوعي بأهمية زراعة الأرز وفوائده للمزارعين والمستهلكين على حدٍ سواء.

مجدي الوليلي رئيس لجنة الأرز الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء محاصيل الأرز أصناف تقاوى استهلاك منخفض للمياه

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