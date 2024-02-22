الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

300 جنيه في الطن.. انخفاضات جديدة في أسعار الأرز في الأسواق

الارز
الارز

انخفضت  أسعار الأرز للجملة في السوق المحلي ، اليوم  الخميس، لدى التجار والمستهلك والتموين، وذلك عقب عدد من  الزيادات  الحادة خلال تعاملات الأسبوع وسط زيادة بالمعروض في الأسواق وإتاحة للسلع والمنتجات الغذائية.

أسعار الأرز اليوم  في الأسواق المحلية 

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور أسعار الأرز اليوم الخميس 22 فبراير 2024 في الأسواق المحلية، حيث هبطت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة» اليوم بمقدار 300 جنيه، ليسجل سعر الطن 19.200 جنيه.

وانخفضت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل سعر الطن 18.700 جنيه، مقارنة بسعره أمس 19.000 جنيه، أي بمقدار هبوط 300 جنيه بالطن.

 

طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة بـ 30800 جنيه

تراجعت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» بمقدار 200 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 30.800 جنيه.

وانخفضت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 29.800 جنيه، بدلًا من 30.000 جنيه، أي بمقدار هبوط 200 جنيه عن أسعاره أمس.

سعر الأرز التمويني

تقوم وزارة التموين بطرح سعر الأرز اليوم بمبلغ 14.5 جنيه على البطاقة التموينية، كما طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نوع أرز هندي آخر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيهًا في الأسواق، بالإضافة إلى طرحها عدد من الأنواع الأرز البلدي بسعر 30 جنيهًا، ضمن سلع مبادرة خفض السلع بجميع المنافذ والسلاسل التجارية.

تخفيض سعر الأرز الحر في المجمعات الاستهلاكية

كما خفضت المجمعات الاستهلاكية في مصر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار كيلو الأرز الأبيض المحلي إلى 35جنيهًا للكيلو بدلًا من 30 جنيهًا، بالإضافة إلى قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح الأرز على بطاقات التموين بأسعار 12.60 جنيهات للكيلو.

أسعار كيلو الأرز للمستهلك

استقرت أسعار وزن  كيلو الأرز للمستهلك 35 جنيهًا

وكانت وزارة التموين قد أجرت شراء نحو 50 ألف طن أرز هندي خلال 2023، كما أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن مناقصة لاستيراد أرز هندي أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة، ويكون بنسبة كسر 10% من إنتاج المحصول الجديد 2024-2023 معبأ بعبوات أوزان 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.

أسعار الأرز أسعار الأرز الشعير عريض الحبة أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة

مواد متعلقة

البطاطس بـ7.5 جنيه والكوسة بـ15.. أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

الطماطم بـ 4.5 جنيه والبطاطس بـ9.. أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم

أسعار الخضروات اليوم السبت في سوق العبور للجملة

رسميًا.. أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور للجملة

انخفاض "البصل".. أسعار الخضروات "جملة" اليوم الأربعاء

رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

أسعار الخضروات اليوم الأربعاء لدى التجار في سوق العبور للجملة

مواجهة جشع التجار.. الحكومة تتصدى للمحتكرين بحزمة من الإجراءات: حملات تفتيش دورية.. وعقوبات رادعة للمخالفين

الأكثر قراءة

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

بعثة الأهلى تتحرك من أكرا إلى كوماسى لمواجهة ميدياما فى دورى الأبطال

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

مدرس فيزياء وراء ارتكاب واقعة قتل طالب وشطره لنصفين بالدقهلية

الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار أراضي وعقارات "الخط الثاني للقطار الكهربائي" منفعة عامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة