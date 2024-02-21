الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

طن الشعير بـ19 ألف جنيه.. أسعار الأرز للجملة في الأسواق اليوم

الارز
الارز

استقرت أسعار الأرز للجملة في السوق المحلي المصري، اليوم الأربعاء، لدى التجار والمستهلك والتموين، وذلك عقب عدد من  الزيادات  الحادة خلال تعاملات الأسبوع وسط زيادة بالمعروض في الأسواق وإتاحة للسلع والمنتجات الغذائية.

أسعار الأرز اليوم  في الأسواق المحلية 

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور أسعار الأرز اليوم الأربعاء  21 فبراير 2024 في الأسواق المحلية.

فقد سجلت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»،  استقرارا، في الأسواق المحلية، ليبلغ سعر الطن 19،500 جنيه وشهدت  أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة»  ثبات، حيث سجل 19،000 جنيه.

 

سعر الأرز البلدى الفاخر بمعارض أهلًا رمضان 2024

وشهدت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»،هدوء، ليسجل سعر الطن 31،000 جنيه، وسجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»  استقرار  ليبلغ سعر الطن 30،000 جنيه.

سعر الأرز التمويني

تقوم وزارة التموين بطرح سعر الأرز اليوم بمبلغ 14.5 جنيه على البطاقة التموينية، كما طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نوع أرز هندي آخر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيهًا في الأسواق، بالإضافة إلى طرحها عدد من الأنواع الأرز البلدي بسعر 30 جنيهًا، ضمن سلع مبادرة خفض السلع بجميع المنافذ والسلاسل التجارية.

تخفيض سعر الأرز الحر في المجمعات الاستهلاكية

كما خفضت المجمعات الاستهلاكية في مصر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار كيلو الأرز الأبيض المحلي إلى 35جنيهًا للكيلو بدلًا من 30 جنيهًا، بالإضافة إلى قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح الأرز على بطاقات التموين بأسعار 12.60 جنيهات للكيلو.

أسعار كيلو الأرز للمستهلك

استقرت أسعار وزن  كيلو الأرز للمستهلك 35 جنيهًا

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طن عريض الحبة بـ31 ألف جنيه.. أسعار الأرز للجملة في السوق اليوم

وكانت وزارة التموين قد أجرت شراء نحو 50 ألف طن أرز هندي خلال 2023، كما أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن مناقصة لاستيراد أرز هندي أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة، ويكون بنسبة كسر 10% من إنتاج المحصول الجديد 2024-2023 معبأ بعبوات أوزان 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.

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