الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الأرز للجملة في الأسواق المحلية اليوم الخميس

الأرز
الأرز

شهدت  أسعار الأرز للجملة في السوق المحلي المصري، اليوم الخميس، حالة من الانخفاض  لدى التجار والمستهلك والتموين، وذلك عقب عدد من  التراجعات الحادة خلال تعاملات الأسبوع وسط زيادة بالمعروض في الأسواق وإتاحة للسلع والمنتجات الغذائية.

أسعار الأرز للجملة اليوم الخميس في الأسواق المحلية 

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور أسعار الأرز اليوم الخميس 8 فبراير 2024 في الأسواق المحلية.

أنخفضت  أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل سعر الطن 18.500 جنيه، وذلك ب 400 جنيه للطن.

وسجلت  أسعار الأرز الشعير«عريض الحبة»انخفاضا، اليوم الخميس، بمقدار 500 جنيه للطن، ليصل إلى 19.000 جنيه.

 تراجع أسعار الأرز الأبيض البلدي

كما تراجعت  أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» بمقدار 200 جنيه؛ ليصل سعر الطن إلى 30.500 جنيه.

وانخفضت بشكل هائل أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، بمقدار 200 جنيه، ليبلغ سعر الطن 29.500 جنيه.

سعر الأرز التمويني

تقوم وزارة التموين بطرح  سعر الأرز اليوم بمبلغ 14.5 جنيه على البطاقة التموينية، كما طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نوع أرز هندي آخر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيهًا في الأسواق، بالاضافة إلى طرحها عدد من الأنواع الأرز البلدي بسعر 22 جنيهًا  وذلك ضمن سلع مبادرة خفض السلع بجميع المنافذ والسلاسل التجارية.

تخفيض سعر الأرز الحر في المجمعات الاستهلاكية

كما خفضت المجمعات الاستهلاكية في مصر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار كيلو الأرز الأبيض المحلي إلى 22 جنيهًا للكيلو بدلًا من 25 جنيهًا، بالاضافة الي قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح الأرز على بطاقات التموين بأسعار 12.60 جنيهات للكيلو.

أسعار كيلو الأرز للمستهلك

استقرت أسعار وزن  كيلو الأرز للمستهلك 35 جنيهًا.

قامت وزارة التموين  بشراء نحو 50 ألف طن أرز هندي خلال 2023، كما أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن مناقصة لاستيراد أرز هندي أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة، ويكون بنسبة كسر 10%  من إنتاج المحصول  الجديد 2024/2023 معبأ بعبوات اوزان  50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.

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