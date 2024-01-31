الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

رئيس شعبة الأرز: تعدد حلقات التداول بين المستوردين والتجار وراء ارتفاع الأسعار

مصطفى النجارى رئيس
مصطفى النجارى رئيس شعبة الأرز

قال مصطفى النجارى، رئيس شعبة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن سوق البقوليات تشهد حالة من ارتفاع الأسعار نتيجة استيراد نسبة كبيرة منها، خاصة الفول والعدس، وهما من أكثر البقوليات استهلاكًا.

وأضاف «النجارى»، لـ«الدستور»، أنه من المتوقع ارتفاع أسعار الفول، خاصة خلال شهر رمضان لتزايد الإقبال عليه.

وأوضح أن مصر تستورد سنويًا من العدس ما يقرب من ١٣٠ ألف طن، أى ٩٥٪ من الاستهلاك، و٥٠٠ ألف طن من الفول، لسد الاحتياجات المقدرة بـ٦٠٠ ألف طن سنويًا، إذ إن الإنتاج المحلى يبلغ ١٠٠ ألف طن.

وأشار إلى أن سعر الفول المستورد يتراوح بين ٣٧ و٣٨ جنيهًا، بينما يصل سعر الفول البلدى إلى ٤٥ جنيهًا، لافتًا إلى أن تعدد حلقات التداول بين كبار المستوردين وتجار الجملة والتجزئة يرفع سعر المستورد ليتراوح بين ٧٠ و٧٥ جنيهًا، فيما يسجل سعر العدس ٦٠ جنيهًا لدى المستورد ويصل للمستهلك فى الأسواق بسعر ٨٠ جنيهًا للكيلو.

وأضاف «النجارى» أنه لا يتوقع حدوث أى زيادات جديدة فى أسعار العدس؛ بسبب تراجع الإقبال عليه فى شهر رمضان.

وتوقع زيادة فى أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة، خاصة خلال رمضان فى حدود ٢ أو ٣ جنيهات، مشيرًا إلى أن الاستهلاك الشهرى منه يصل إلى ٣٠٠ ألف طن، وتتراوح الأسعار حاليًا للمستهلك بين ٣٥ و٤٠ جنيهًا للكيلو.

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