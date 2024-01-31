"تصديري الصناعات الكيماوية" يعرّف بآليات الدخول للسوق السعودي

نظم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ورشة عمل حول اليات دخول السوق السعودي وكيفية فتح تعاملات جديدة بهذا السوق، حضرها 35 من الشركات أعضاء المجلس قدمها الجهاز التنفيذي والإداري للمجلس بالتنسيق مع الشركات المتخصصة كل في مجاله، شركة “تبصير” للمطابقة والجودة وشركة "تانك أويل" للمعامل والتحاليل، وشركة “أي تي إل” للشحن، وشركة “ناولون للوجستيات”.

وقال محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، إنه بناء على رغبة الشركات أعضاء المجلس في التواجد فى السوق السعودي، تم اعداد ورشة العمل لتوفير معلومات كافية عن الفرص المتاحة للشركات بالسوق السعودي، وكذلك إجراءات التسجيل على منصة سابر، والشهادات والتحاليل وإجراءات المطابقة المطلوبة لدخول المنتجات المصرية للسوق السعودي، وتكاليف وطريق الشحن المتاحة خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف جيوسياسية.

وتوافر ذلك من خلال العروض المقدمة من مقدمي الخدمات لأعضاء المجلس ومنهم شركة تبصير، وهي شركة رائدة في مجال تقويم المطابقة كجهة معتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حيث تهدف إلى التأكد من سلامة وجودة المنتجات وتطويرها من خلال إصدار شهادات المطابقة طبقا للوائح الفنية الصادرة من هيئات التقييس في منطقة التعاون الخليجي والشرق الأوسط.

خدمات الفحص ومراقبة الجودة والخدمات الاستشارية

وتابع مجيد، أنه كان لا بد من وجود شركة مختصة في التحاليل أثناء الورشة لتعريف الشركات بالمنتجات التي تحتاج أنواعا معينة من التحاليل والشهادات للسوق السعودي ومختلف الأسواق كونها شركة فحص مستقلة تأسست عام 2001، وتعمل على مستوى العالم وتقدم مجموعة كاملة من خدمات الفحص ومراقبة الجودة والخدمات الاستشارية للتجارة والصناعة بالإضافة إلى منظمات الشراء الحكومية.

وأشار إلى وجود شركة متخصصة في مجال الشحن وهي شركة أي تي ال، وكذلك شركة ناولون كمنصة اليكترونية في لوجستيات الشحن الدولي البري والبحري والجوي.

وعرض يحي المنشاوي، مدير تطوير الأعمال والتعاون الدولي بالمجلس، دراسة حول أهمية السوق السعودي والبعثات التجارية المخطط تنفيذها خلال عام 2024 وكذلك منها بعثة إلى السعودية حيث أنها سوق واعد لمنتجات القطاع.

كما قدمت ناريمان فتحي، مدير المعارض بالمجلس، خطة المعارض المخطط تنفيذها في السعودية خلا ل عام 2024 وكذلك هيكل المعروضات لكل معرض وضرورة حجز الشركات بشكل مسبق للاستفادة من أسعار الحجز المبكر.