الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تصديري الصناعات الكيماوية" يعرّف بآليات الدخول للسوق السعودي

خلال اللقاء
خلال اللقاء

نظم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ورشة عمل حول اليات دخول السوق السعودي وكيفية فتح تعاملات جديدة بهذا السوق، حضرها 35 من الشركات أعضاء المجلس قدمها الجهاز التنفيذي والإداري للمجلس بالتنسيق مع الشركات المتخصصة كل في مجاله، شركة “تبصير” للمطابقة والجودة وشركة "تانك أويل" للمعامل والتحاليل، وشركة “أي تي إل” للشحن، وشركة “ناولون للوجستيات”.

وقال محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، إنه بناء على رغبة الشركات أعضاء المجلس في التواجد فى السوق السعودي، تم اعداد ورشة العمل لتوفير معلومات كافية عن الفرص المتاحة للشركات بالسوق السعودي، وكذلك إجراءات التسجيل على منصة سابر، والشهادات والتحاليل وإجراءات المطابقة المطلوبة لدخول المنتجات المصرية  للسوق السعودي، وتكاليف وطريق الشحن المتاحة خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف جيوسياسية.

وتوافر ذلك من خلال العروض المقدمة من مقدمي الخدمات لأعضاء المجلس ومنهم شركة تبصير، وهي شركة رائدة في مجال تقويم المطابقة كجهة معتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حيث تهدف إلى التأكد من سلامة وجودة المنتجات وتطويرها من خلال إصدار شهادات المطابقة طبقا للوائح الفنية الصادرة من هيئات التقييس في منطقة التعاون الخليجي والشرق الأوسط.

 خدمات الفحص ومراقبة الجودة والخدمات الاستشارية

وتابع مجيد، أنه كان لا بد من وجود شركة مختصة في التحاليل أثناء الورشة لتعريف الشركات بالمنتجات التي تحتاج أنواعا معينة من التحاليل والشهادات للسوق السعودي ومختلف الأسواق كونها شركة فحص مستقلة تأسست عام 2001، وتعمل على مستوى العالم وتقدم مجموعة كاملة من خدمات الفحص ومراقبة الجودة والخدمات الاستشارية للتجارة والصناعة بالإضافة إلى منظمات الشراء الحكومية.

وأشار إلى وجود شركة متخصصة في مجال الشحن وهي شركة أي تي ال، وكذلك شركة ناولون كمنصة اليكترونية في لوجستيات الشحن الدولي البري والبحري والجوي.

وعرض يحي المنشاوي، مدير تطوير الأعمال والتعاون الدولي بالمجلس، دراسة حول أهمية السوق السعودي والبعثات التجارية المخطط تنفيذها خلال عام 2024 وكذلك منها بعثة إلى السعودية حيث أنها سوق واعد لمنتجات القطاع.

كما قدمت ناريمان فتحي، مدير المعارض بالمجلس، خطة المعارض المخطط تنفيذها في السعودية خلا ل عام 2024 وكذلك هيكل المعروضات لكل معرض وضرورة حجز الشركات بشكل مسبق للاستفادة من أسعار الحجز المبكر.

المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ورشه عمل اليات دخول السوق السعودي محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس

مواد متعلقة

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

الهجرة تستعرض جهودها في التواصل مع المصريين بالخارج خلال الفترة الماضية

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أسبوع.. إنفوجراف

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة العمل خلال إسبوع.." انفوجراف"

ملحمة وطنية.. المصريون فى الخارج يقولون كلمتهم

مدينة الأنقاض.. 50 يومًا على صمود تاريخى أمام الاحتلال فى غزة (ملف)

الأكثر قراءة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين