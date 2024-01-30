الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30 -1-2024 في بورصة الدواجن

دواجن
دواجن

مع بداية التعاملات الصباحية، يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الدواجن خاصة في بورصة الدواجن، فقد شهدت الأسعار حالة من الأستقرار اليوم في الأسعار،بعد ارتفاع تتدريجي منذ أسبوع.

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 30 -1-2024

بلغت أسعار الفراخ البيضاء  اليوم الثلاثاء 30 -1-2024 في المزراعة 77 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 87 جنيها في الكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 30 -1-2024

سجلت أسعار لحم الفراخ الساسو 88 جنيه اليوم الثلاثاء 30 -1-2024 في المزراعة، وتصل إلى المستهلك بسعر98 جنيها للكيلو بحسب المنطقة، بينما سجلت أسعار الفراخ البلدي 90 جنيه، في المزراعة، كما سجلت أسعار الفراخ أمهات في المزراعة سعر 65 جنيه، وتصل إلي المستهلك بسعر 70 جنيها.

وقد سجلت أسعار أبيض بياض أرضي  52 جنيها، بينما سجلت أسعار أبيض بياض سلك 50 جنيها، كما بلغ سعر الدواجن أحمر بياض أرضي 64 جنيها، وبالنسبة إلي أسعار الفراخ أحمر بياض سلك سجلت 60 جنيها.

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

"الحلقات الوسيطة" كلمة السر وراء ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق

أسعار البط اليوم الثلاثاء 30 -1-2024

سجلت أسعار كيلو لحم بط فرنساوي  اليوم الثلاثاء 55 جنيها، بينما سجلت أسعار لحم بط مسكوفي 90 جنيها للكيلو، كما سجلت أسعار لحم بط مولاراليوم 60 جنيها للكيلو.

أسعار مجزأت الدواجن اليوم الثلاثاء

يبحث الكثير من المواطنون عن أسعار البانية، والأجنحة والدبابيس، حيث تختلف أسعارها من منطقة إلي أخري، فقد تختلف من محافظة إلي أهري أيضًا.

أسعار أوراك الفراخ اليوم الثلاثاء 30-2024 في المحلات التجارية تصل إلي  95 جنيهًا. ووصل سعر كيلو الدبابيس لـ120 جنيهًا.

بينما سجلت أسعار كيلو الأجنحة  اليوم الثلاثاء 30-2024 في المحلات التجارية 65 جنيهًا للكيلو.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار البانية في مستهل التعاملات الصباحية لتسجل اليوم الثلاثاء 30-2024  سعر 170و175 جنيهًا للكيلو الواحد، ويختلف من منطقة إلى أخرى.

أسعار الدواجن اليوم أسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم اسعار الدواجن البيضاء اليوم سعر البيض البلدي اليوم سعر البيض الابيض اليوم سعر البيض الاحمر اليوم اسعار الدواجن سعر الدواجن اليوم اسعار الفراخ البيضاء اليوم أسعار الفراخ أسعار البيض اليوم أسعار الفراخ اليوم اسعار الكتاكيت اليوم أسعار الفراخ البيضاء اسعار بورصة الدواجن اليوم انخفاض أسعار الدواجن

مواد متعلقة

أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 20-10-2023

البيضاء بـ71 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 في مصر 

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الجمعة 13-10-2023

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن والبيض اليوم الخميس 12- 10-2023

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الأربعاء 11-10-2023 للمستهلكين بالمحافظات

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

عاجل| هنية: تلقينا دعوة لزيارة القاهرة للتباحث بشأن اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة