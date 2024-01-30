أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30 -1-2024 في بورصة الدواجن

مع بداية التعاملات الصباحية، يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الدواجن خاصة في بورصة الدواجن، فقد شهدت الأسعار حالة من الأستقرار اليوم في الأسعار،بعد ارتفاع تتدريجي منذ أسبوع.

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 30 -1-2024

بلغت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 30 -1-2024 في المزراعة 77 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 87 جنيها في الكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 30 -1-2024

سجلت أسعار لحم الفراخ الساسو 88 جنيه اليوم الثلاثاء 30 -1-2024 في المزراعة، وتصل إلى المستهلك بسعر98 جنيها للكيلو بحسب المنطقة، بينما سجلت أسعار الفراخ البلدي 90 جنيه، في المزراعة، كما سجلت أسعار الفراخ أمهات في المزراعة سعر 65 جنيه، وتصل إلي المستهلك بسعر 70 جنيها.

وقد سجلت أسعار أبيض بياض أرضي 52 جنيها، بينما سجلت أسعار أبيض بياض سلك 50 جنيها، كما بلغ سعر الدواجن أحمر بياض أرضي 64 جنيها، وبالنسبة إلي أسعار الفراخ أحمر بياض سلك سجلت 60 جنيها.

أسعار البط اليوم الثلاثاء 30 -1-2024

سجلت أسعار كيلو لحم بط فرنساوي اليوم الثلاثاء 55 جنيها، بينما سجلت أسعار لحم بط مسكوفي 90 جنيها للكيلو، كما سجلت أسعار لحم بط مولاراليوم 60 جنيها للكيلو.

أسعار مجزأت الدواجن اليوم الثلاثاء

يبحث الكثير من المواطنون عن أسعار البانية، والأجنحة والدبابيس، حيث تختلف أسعارها من منطقة إلي أخري، فقد تختلف من محافظة إلي أهري أيضًا.

أسعار أوراك الفراخ اليوم الثلاثاء 30-2024 في المحلات التجارية تصل إلي 95 جنيهًا. ووصل سعر كيلو الدبابيس لـ120 جنيهًا.

بينما سجلت أسعار كيلو الأجنحة اليوم الثلاثاء 30-2024 في المحلات التجارية 65 جنيهًا للكيلو.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار البانية في مستهل التعاملات الصباحية لتسجل اليوم الثلاثاء 30-2024 سعر 170و175 جنيهًا للكيلو الواحد، ويختلف من منطقة إلى أخرى.