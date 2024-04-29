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منوعات

طريقة عمل عجينة الكريب.. يمكنك تحضيرها في المنزل بسهولة

عجينة الكريب
عجينة الكريب

يمكنك تحضير طريقة عمل عجينة  الكريب بطريقة سهلة وبسيطة وبعض الوقت تبحث بعض سيدات البيوت عن عمل المعجنات والمخبوزات الشهية، ولكن الكثير لا يحب فكرة تحضير العجائن التي تأخذ الكثير من الوقت والجهد خصوصا عجينة الكريب، ولهذا فقد جئنا إليكِم بوصفة للتعرف على طريقة عمل عجينة الكريب بشكل سريع  والتي بها يمكنك عمل ألذ المعجنات الشهية بجانب الكريب.

مقادير عمل عجينة الكريب

1-ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2-ملعقة كبيرة من السكر.

3-كوب من الماء الدافئ.

4-بيضة.

5-ملعقة كبيرة من اللبن البودرة، أو من اللبن الزبادي.

6- ملعقة كبيرة من الخل.

7- كليو من الدقيق او حسب الرغبة.

8-ملح، وفلفل أسود.

9-فانيليا او حسبالرغبة ولانها اساسية للمعجنات الحلوة.

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طريقة تحضير عجينة الكريب

الخطوة الأولى: نضع في طبق مناسب للعجن  كل من الماء، والسكر، والخميرة، وكمية من الدقيق، ويتم الخلط جيدًا، ثم يغطى الوعاء بالكيس النايلون، ويترك لمدة سبعة دقائق.

الخطوة الثانية: نضيف البيضة، واللبن أو الزبادي، والخل، إلى ما سبق مع الخلط جيدًا.

الخطوة الثالثة: نضع كل من الملح والفلفل الأسود إذا كانت الوصفة حادقة، أما إذا كانت حلوة فعليك بإضافة الفانيليا.

الخطوة الرابعة: نضيف الدقيق ويتم التقليب جيدًا إلى الحصول على العجينة، ويتم العجن لمدة سبعة دقائق.

الخطوة الخامسة: نقوم بتغطية العجينة بالكيس النايلون، وتترك إلى أن تختمر ويتضاعف حجمها لمدة سبع دقائق.

الخطوة السادسة: نتركها إلى أن تختمر، لمدة سبع دقائق أخرى، ثم يتم دهنها بالبيض، وتدخل الفرن إلى النضج.

الخطوة الثامنة: تخرج من الفرن، ويتم استخدمها وهي باردة تماما.

الخطوة التاسعة: يمكنك فرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق، ويتم تقطيعها إلى حلقات دائرية متوسطة في الحجم.

الخطوة العاشرة: نضع ملعقة كبيرة من الحشوة  التي تم تحضيرها على العجينة، ويتم الضغط على الأطراف بالأصابع جيدًا، وتكرر العملية إلى الانتهاء من الكمية.

الخطوة الحادي عشر: نضع الصفائح في صينية، وتترك جانبًا إلى أن ترتاح قليلًا، ثم تدخل الصينية الفرن الساخن في درجة حرارة متوسطة، وتترك لمدة 15 دقيقة إلى تمام النضج.

طريقة عمل الكريب في المنزل 2024

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