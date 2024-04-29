خطوة بخطوة.. تعرفي على طريقة عمل عجينة الحواوشي في المنزل بطريقة سهلة

الحواوشي واحد من أهم وجبات الغداء والوصفات المحببة للمصريين، وفي ظل ارتفاع بعض الأسعار يبحث الكثير عن تقديم أكبر كمية من الطعام ولكن بطعم مميز وتكون وجبة متكاملة من البروتين والنشويات والخضروات، مما جعلنا ننشر طريقة عمل عجينة الحواوشي خطوة بخطوة على الطريقة المصرية في المنزل.



مقادير عمل عجينة الحواوشي

الدقيق: 1 كيلو دقيق ابيض.

الزبادي: علبة زبادي 200 جرام.

السكر: 1 معلقة ونصف كبيرة سكر.

الملح: رشة ملح:

الخميرة: 1 معلقة ونصف خميرة.

الماء: 2 كوب ماء دافئ للعجن.

الزيت: ربع كوب زيت نباتي.

خطوات عمل عجينة الحواوشي:



الخطوة الأولى:

في وعاء كبير اذيبي الخميرة والسكر في ربع كوب ماء دافئ، واتركيهم حتى تتفاعل الخميرة.

الخطوة الثانية:

قومي بخلط كل من الدقيق، والملح، والزبادي، والزيت، وقومي بخلط المكونات جميعا بشكل جيد.

الخطوة الثالثة:

اضيفي الخميرة للمزيج واستمري في التقليب ثم ابدئي في إضافة الماء بالتدريج حتى تتكون عجينة متماسكة واستمري في العجن لمدة 10 دقائق على الأقل حتى تتكون لديك عجينة طرية وهشة.

الخطوة الرابعة:

قومي بوضع عجينة الحواوشي في وعاء مناسب وغطيه بالنايلون ثم ضعي منشفة عليها واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجم عجينة الحواوشي وتصبح جاهزة للاستخدام والفرد.

الخطوة الخامسة:

قطعي العجين في هيئة 12 كرة صغيرة أو أكثر حسب مقاس رغيف الحواوشي الذي ترغبين في تحضيره.

الخطوة السادسة:

قومي بفرد كرتين من العجين حتى تحصلي على ارتفاع صغير جدا ثم ضعي الحشو في منتصف العجين بعيدًا عن الجوانب، ووزعيها جيدًا.

الخطوة السابعة:

ضعي العجينة الأخرى التي قمنا بفردها على الحشو ثم اضغطي على الجوانب جيدًا أو باستخدام شوكة أو بثني الجوانب حتى تغلي الرغيف على الحشو.

الخطوة الثامنة:

ادهني صينية الفرن بمادة دهنية مثل السمنة أو الزبدة ثم ضعي رغيف الحواوشي بها، واتركيه قليلاً حتى يختمر ثم ادهني رغيف الحواوشي بسمنة بسيطة.

الخطوة التاسعة:

على الوجه ضيفي رشة من حبة البركة ثم ادخلي الصينية في الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة على الأكثر ويقدم الحواوشي ساخنا مع الطحينة والمخلل.