الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

منها التدريس والإدارة.. 6 مهن تحفّز الصحة العقلية وتحافظ على صحة الدماغ

الصحة العقلية
الصحة العقلية

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرًا عن دراسة جديدة  أجريت على أكثر من 7000 شخص في الولايات المتحدة في 305 مهنة، وكان الأشخاص الذين عملوا في الوظائف الأقل تطلبًا للجهد العقلي أكثر عرضة بنسبة 66% لخطر الإصابة بضعف إدراكي معتدل و31% أكثر عرضة للإصابة بالخرف، بعد سن 70 عامًا مقارنة بأولئك الذين يعملون في وظائف تتطلب جهدًا عقليًا أكثر.

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دراسة: سوء معاملة الأطفال يؤثر على الصحة العقلية والجسدية فى مرحلة البلوغ

 

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كيف يعزز النشاط البدني الصحة العقلية؟

كما تحدثت دراسات سابقة عن دور التعليم في الحد من التدهور المعرفي لدى الإنسان في سن الشيخوخة، هناك وظائف معينة تكون أكثر تحفيزًا عقليًا من غيرها وتتطلب المزيد من البحث والعمل العقلي ومهارات التفكير وقدرات حل المشكلات.

ووفقًا للبحث، ترتبط المشاركة في أنشطة التحفيز العقلي طوال الحياة بانخفاض معدل الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر.

تقترح الدكتورة مانيشا سينغال، استشارية علم النفس 6 مهن قد تقدم هذا النوع من التحفيز وتعزز صحة الدماغ:

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دراسة بحثية: مشاركة السرير مع الشريك خلال النوم تحسن الصحة العقلية

أفضل الوظائف لطول عمر الدماغ:

1. التدريس: 
يتطلب البحث والتدريس في مواضيع مثل الأدب أو الرياضيات أو التاريخ تعليمًا مستمرًا في التفكير النقدي والتواصل، يتم الحفاظ على الذكاء حادًا ومرنًا من خلال التفاعل مع الطلاب ومواكبة أحدث النتائج.

2. الطب:
تحديد المشكلات المعقدة، والتوصل إلى الأحكام بسرعة، والبقاء على اطلاع على العلاجات والتقنيات الجديدة كلها جزء من الوصف الوظيفي في صناعة الرعاية الصحية، يتم توفير التحفيز الفكري المستمر من خلال مجموعة متنوعة من الحالات التي تتم مواجهتها في الممارسة الطبية.

3. الهندسة: 
التفكير المنطقي، وقدرات حل المشكلات، والتعليم المستمر ضرورية لتطوير البرمجيات، تتغير التكنولوجيا دائمًا، مما يعني أنه يتعين على المطورين التكيف باستمرار واكتساب مهارات ولغات جديدة.

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التغذية ومكافحة الاكتئاب.. دور العناصر الغذائية فى تعزيز الصحة النفسية

 

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كيف تؤثر العاطفة على الصحة النفسية والجسدية؟

4. العلوم :
العمل في تخصصات مثل علم الأعصاب أو علم النفس أو العلوم المعرفية كعالم أبحاث يمكن أن يوفر تحفيزًا عقليًا مستمرًا، ويدعم صحة الدماغ وربما يقلل من خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر، توفر مثل هذه الوظائف تحديات عقلية متكررة، وفرصًا لحل المشكلات، وتعزيز التفكير النقدي، وكل هذا يعمل على الحفاظ على دماغ نشط ومرن وربما يعزز المرونة المعرفية ضد التدهور المرتبط بالعمر.

5. الادارة: 
تتطلب إدارة الأشخاص في كثير من الأحيان منهم القيام بمهام متعددة، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات، وكل ذلك يمكن أن يعزز العمليات المعرفية، يواجه الدماغ تحدي الطبيعة المعقدة للأنشطة الإدارية، التي تعزز الروابط العصبية والمرونة المعرفية، علاوة على ذلك، تتطلب الأدوار الإدارية في كثير من الأحيان التعليم المستمر والتكيف مع الظروف، وكلاهما يمكن أن يدعم الصحة المعرفية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتصالات الاجتماعية التي تأتي مع كونك مديرًا توفر فرصًا للدعم العاطفي والتحفيز المعرفي، وكلاهما مفيد لصحة الدماغ.

6. المحاماه: 
تتطلب ممارسة المحاماة تحفيزًا عقليًا منتظمًا، والتفكير النقدي، وحل المشكلات، وكلها يمكن أن تساعد في تقليل الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر. ونظرًا لأن العمل القانوني يتطلب الكثير من الجهد، فهو يتطلب التعلم المستمر، والاحتفاظ بالذاكرة، وسرعة الإدراك وكلها أمور مفيدة لصحة الدماغ، بالإضافة إلى ذلك، يشارك المحامون في كثير من الأحيان في أنشطة تعزيز التفاعل الاجتماعي بما في ذلك الاجتماعات والمفاوضات والمثول أمام المحكمة، وكلها قد تدعم المرونة المعرفية.

وتساعد بعض التمارين الأخرى أيضًا على الوقاية من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف مثل ألعاب تحدي الدماغ مثل الشطرنج، والسودوكو، والكلمات المتقاطعة، وJigsaw وبعض ألعاب الذاكرة المشابهة.

الصحة العقلية نشاط الدماغ التحفيز العقلي وظائف تحافظ على صحة الدماغ وظائف تحافظ على نشاط الدماغ

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