دراسة بحثية: مشاركة السرير مع الشريك خلال النوم تحسن الصحة العقلية

أصبح الأرق أمرًا طبيعيًا أكثر من كونه استثناءً في العصر الحديث، حيث تؤدي العوامل التي تتراوح من التوتر إلى ساعات العمل الطويلة أمام الشاشات إلى الإفراط في تحفيز العقل والتدخل في عملية النوم والاستمرار فيه.

خلال أوقات انتشار وباء "كوفيد" وحتى بعد ذلك، شهدت حالات الأرق ارتفاعًا هائلًا مع عدم قدرة المزيد والمزيد من الأشخاص على الحصول على نومهم الإلزامي لمدة 8 ساعات كل ليلة.

العادات المناسبة للنوم السليم

عندما يتعلق الأمر بالنوم السليم، يوصي الخبراء باتباع العادات المناسبة للنوم، ما يعني تبني عادات صحية حول وقت النوم يمكن أن تساعد الشخص على الحصول على نوم جيد ليلًا.

وجاء في الدراسة التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية أن سؤال "كيف تنام؟" يمكن أن يكون له تأثير عميق على صحتك العقلية، فالنوم العميق والمريح يمكن أن يمنع القلق والتوتر والاكتئاب من السيطرة على حياتك، في حين أن النوم المتقطع والمضطرب يمكن أن يفعل العكس ويؤدي أيضًا إلى مشاكل مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

الأبحاث الحديثة ربطت بين مشاركة السرير مع شريكك وتحسين الصحة العقلية

وقد ربطت الأبحاث الحديثة بين مشاركة السرير مع شريكك وتحسين الصحة العقلية، بينما كانت هناك أيضًا دراسات تقول إن النوم بمفردك أفضل لأنه يمكن أن يساعد في الحصول على راحة متواصلة.

تقول دراسة أجراها باحثون في جامعة أريزونا ونشرت في الأكاديمية الأمريكية لطب النوم، إن البالغين الذين يتشاركون السرير مع الشريك أو الزوج ينامون بشكل أفضل من أولئك الذين ينامون بمفردهم.

ووفقًا للدراسة، فإن مشاركة السرير مع شريك أدى إلى أرق أقل حدة، وتعب أقل، ووقت أطول في النوم مقارنة بأولئك الذين لم يتشاركوا السرير مع شريك أبدًا.

انخفاض الاكتئاب والقلق والتوتر وزيادة الرضا عن الحياة

وحسب هذه الدراسة، فإن النوم مع شريكك يمكن أن يصنع العجائب لصحتك العقلية، حيث أفاد الشركاء الذين شاركوا في النوم عن انخفاض الاكتئاب والقلق والتوتر وزيادة الرضا عن الحياة والعلاقات؛ وقالت الدراسة إنهم ناموا بشكل أسرع، وبقوا نائمين لفترة أطول بعد النوم، وكان لديهم خطر أقل للإصابة بتوقف التنفس أثناء النوم.

ولكن وفقًا لبعض الخبراء، يمكن أن يؤثر تقاسم السرير على جودة نوم الأشخاص، خاصة بالنسبة لأولئك الذين ينامون بشكل أفضل من شركائهم وقد يجدون صعوبة في الدخول في مرحلة أعمق من النوم بسبب الشخير أو تحرك الشريك الآخر.

ووفقًا للمسح الذي أجرته الدراسة على 2200 شخص بالغ، فإن الاتجاه الجديد للطلاق أثناء النوم يحظى بشعبية كبيرة بين الناس، وينام المزيد من الأزواج الآن في غرف نوم منفصلة لمعظم أيام الأسبوع.

إذا واجه أحد الشريكين مشاكل في النوم ونتيجة لذلك، فقد يؤثر ذلك على نوم الشريك الآخر أيضًا، يمكن أن يساعد النوم الانفرادي أيضًا الشركاء على منع المشاحنات حول درجة حرارة مكيف الهواء أو سرعة المروحة أو صلابة المرتبة.

السرير المشترك.. راحة الرفقة

بالنسبة للكثيرين، فإن مشاركة السرير ترمز إلى العلاقة الحميمة والراحة والأمان، فهي تعزز الشعور بالتقارب والتواصل مع الشريك، ما يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على الصحة العقلية، وقد أظهرت الدراسات أن اللمس الجسدي، مثل الاحتضان، يطلق هرمون "الأوكسيتوسين".

ويرتبط بالترابط والحد من التوتر، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاعر السعادة والاسترخاء وتقليل القلق، وكلها مفيدة للصحة العقلية.

علاوة على ذلك، فإن مشاركة السرير يمكن أن تعزز التواصل الأفضل والدعم العاطفي بين الشركاء، إن مشاركة المساحة، حتى أثناء النوم، يمكن أن تقوي الرابطة وتعزز مشاعر الثقة والأمن. وهذا الشعور بالارتباط العاطفي يمكن أن يكون بمثابة حاجز ضد التوتر.

النوم وحيدًا.. ملاذ العزلة

على الجانب الآخر، يوفر نوم الشخص بمفرده مجموعة من فوائد الصحة العقلية، بالنسبة لبعض الأفراد، توفر العزلة أثناء النوم إحساسًا بالاستقلالية، فهي تسمح بالراحة دون انقطاع، وخالية من الاضطرابات المحتملة الناجمة عن تحركات الشريك وتقلبه أو الشخير، إن هذا النوم غير المضطرب يمكن أن يؤدي إلى تحسين الحالة المزاجية والوظيفة الإدراكية والوضوح العقلي بشكل عام.

وعلاوة على ذلك، يمكن أن يكون نوم الشخص بمفرده أمرًا تمكينيًا، خاصة للأفراد الذين يقدرون المساحة الشخصية والخصوصية، فهو يوفر فرصة للتأمل الذاتي، ما قد يؤدي إلى المعالجة العاطفية وإدارة التوتر، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من القلق أو الحساسيات الحسية.