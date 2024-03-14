الخميس 14 مارس 2024
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سحور 2024.. كيفية عمل القرنبيط المقلى بطريقة سهلة ولذيذة

قرنبيط
قرنبيط

تقدم "الدستور" خلال شهر رمضان الكريم، مجموعة من الوصفات الصحية وكذلك المشروبات الصحية المحتلفة عن المشروبات التقليدية خلال شهر رمضان، فنقدم لك مجموعة من الوصفات والمشروبات التي يمكن تنفيذها خلال شهر رمضان وتساعد فى الحصول على قيمة غذائية عالية.

سحور 2024.. طريقة عمل القرنبيط المقلي بطريقة سهلة ولذيذة 

ونوفر خلال شهر رمضان مجموعة من الوصفات اللذيذة والصحية فى الوقت نفسه ونقدم طريقة عمل القرنبيط المقلي الصحي بشكل مختلف تمامًا، فالقرنبيط المقلي واحد من أهم الوجبات والوصفات  المحببة للمصريين خاصة في فصل الشتاء.

 

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طريقة عمل القرنبيط المقلي

ويقدم "الدستور" كيفية عمل القرنبيط المقلي لأنها تعتبر وجبة اقتصادية متكاملة لأنها لا تحتاج إلى المزيد من المكونات ويمكن تناولها بجانب السلطة الخضراء أو المخلل والعيش البلدي.

ونقدم إليك في هذا التقرير طريقة عمل القرنبيط المقلى في خطوات سهلة وبسيطة:

كيفية عمل القرنبيط المقلى

القرنبيط: ثمرة قرنبيط متوسطة الحجم.

الملح: ١ ملعقة صغيرة من الملح.
الكمون : ١ ملعقة صغيرة من الكمون.
الفلفل الاسود: ١ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

الدقيق: ١ كوب دقيق أبيض فاخر.

البيض: 4 حبات بيض أحمر.
الكزبرة الخضراء: ١ حزمة كزبرة خضراء مفرومة.
الشبت: ١ حزمة من الشبت مفرومة.

الثوم:  نصف رأس ثوم صغيرة مقشرة ومفرومة.

اللبن: ١ كوب لبن حليب.

البيكنج بودر: ١ معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

الزيت: زيت مناسب  للقلى.

 

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طريقة تحضير القرنبيط المقلى

الخطوة الأولى:
في البداية قومي بتقسيم القرنبيط إلى زهور متوسطة الحجم.

الخطوة الثانية:
في إناء عميق قومي بوضع الماء المغلى مع الملح والكمون.

الخطوة الثالثة:
قومي بوضع زهور القرنبيط في الماء المغلى لمدة 5 دقائق حتى تنضج.

الخطوة الرابعة:
قومي برفع زهور القرنبيط واتركيها تبرد ثم ابدأي في تحضير الخلطة.

الخطوة الخامسة:
في إناء عميق قومي بوضع الدقيق وملعقة صغيرة من كل من الملح والفلفل الأسود والكمون .

 


الخطوة السادسة:
قومي بإضافة الخضرة المفرومة والثوم المهروس وملعقة صغيرة بيكنج بودر وكوب اللبن و البيض.

الخطوة السابعة:
يمكن في تلك الخطوة إضافة معلقة بقسماط مفروم أو نشا للحصول على قوام مقرمش حسب الرغبة .

الخطوة الثامنة:
قومي بتقليب الخليط جيدا حتى يصبح قوامه متماسكا أو كريمي.

الخطوة التاسعة:
في إناء عميق قومي بإضافة الزيت بحيث يكون كثيفا ويغطى ثمرات القرنبيط، وضعيه على نار عالية.

الخطوة العاشرة:
قومى بوضع ثمرات القرنبيط في الخليط السابق وغطيه جيدًا.
الخطوة الحادية عشر:
قومي بوضع الثمرات في الزيت الساخن ولا تقلبيها إلا بعد أن يتحول لونها إلى الذهبي.

الخطوة الثانية عشر:
قومي برفع الثمرات الذهبية من الزيت وضعيها على مناديل المطبخ حتى تتخلص من الزيوت الزائدة.

الخطوة الثالثة عشر:
في طبق التقديم قومي برص الثمرات وزينيها بالخضرة المفرومة.
الخطوة الرابعة عشر:
يمكنك تقديم هذا الطبق مع سلطة خضراء وطحينة ومخلل وعيش.

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