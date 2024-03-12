الثلاثاء 12 مارس 2024
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مصر

سحور رمضان 2024| طريقة تحضير الزبادي المنزلي دون فرن وبمكونات اقتصادية

الزبادي
الزبادي

الزبادي وجبة شائعة يتم تناولها خلال شهر رمضان المبارك، خاصة كجزء من وجبة السحور كل يوم، فهي مليئة بالمكونات المختلفة التي تساعد في إرواء عطشنا، ولكن مع غلاء سعر علبة الزبادي في المحلات ترغب ربات البيوت في إعداده منزليًا للادخار وكذلك للحصول على زبادى أجودة وأشهى، وفي إطار حرص الدستور على تقديم الخدمات نقدم في السطور التالية طريقة تحضير الزبادي المنزلي باستخدام لتر واحد فقط من الحليب.

تحضير الزبادي المنزلي على طريقة نجلاء الشرشابي 

 المكونات

كيلو من اللبن المغلي

 

علبة صغيرة من الزبادي

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طريقة تحضير الزبادي المنزلي

  • قم بغلي اللبن واتركه يهدأ ثمّ خذ 3 ملاعق من اللبن وأضفها إلى الزبادي، ثم قلبي المزيج جيدًا واتركيه لبعض الوقت.
  • ضعي الخليط على اللبن واخفقيه جيدًا حتى يصبح خاليًا من التكتلات.
  • اسكبي الزبادي في أكواب ثم ضعيه في حوض أو صينية وأضيفي ماء ساخنًا في الحوض أو الصينية واستريحيه تحت الغطاء لمدة 4 ساعات حتى يتماسك.
  • بمجرد أن يتماسك، ضعيه في الثلاجة ليبرد.

 طريقة تحضير الزبادي المنزلي دون فرن 

إليك طريقة بسيطة لتحضير الزبادي في المنزل دون استخدام الفرن، هناك العديد من الوصفات المختلفة لتحضير الزبادي في المنزل بسهولة ودون الحاجة إلى أي خبز، الطريقة الأكثر فعالية لتحضير الزبادي في المنزل بدون فرن هي كما يلي:

المكونات:

 2 لتر من الحليب و2 كوب من الزبادي.

الخطوات: 

ابدأ بدمج 3 ملاعق كبيرة من الحليب مع الزبادي، مع التأكد من التقليب حتى يذوب الزبادي بالكامل في الحليب. 

بعد ذلك، أضيفي خليط الحليب المخفوق واللبن الزبادي إلى الحليب الدافئ المتبقي مع التحريك المستمر.

 أحضري صينية وبطنيها بالأكواب، ثم املئيها بالخليط المجهز. 

سخني كوبين من الماء وضعيهما في الصينية أسفل الأكواب، مع التأكد من امتلائهما إلى منتصفهما فقط.

 قم بتغطية الصينية ولف منشفة حولها لخلق بيئة مريحة.

 اتركي الزبادي في مكان دافئ لمدة 7 ساعات تقريبًا، ثم ضعيه في الثلاجة حتى وقت التقديم، من الممكن أن يضاف عصير فواكه أثناء الاعداد أو قطع فاكهة وذلك لمنحه طعم شهي يجذب الأطفال.

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