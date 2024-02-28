دراسة: ترتبط صحة النوم السيئة بتشوه العضلات

يعد الحصول علىقسط كافٍ من النوم أمرًا بالغ الأهمية لأجسامنا للحفاظ على العمليات الصحية الأساسية، وهو ضروري بشكل خاص لنمو المراهقين والشباب.

اكتشفت دراسة حديثة وجود صلة بين قلة النوم ومؤشرات تشوه العضلات، وهو اتجاه متزايد بين الشباب.

وشملت الدراسة، التي نشرت في مجلة Sleep Health، أكثر من 900 من المراهقين والشباب، على مدى أسبوعين، أفاد المشاركون الذين أبلغوا عن إصابتهم بمزيد من أعراض تشوه العضلات أنهم حصلوا على ساعات نوم أقل وأنهم واجهوا صعوبة في النوم أو الاستمرار في النوم.

وقال المؤلف الرئيسي كايل تي غانسون، الحائز على درجة الدكتوراه، والأستاذ المساعد في كلية فاكتور إنوينتاش للعمل الاجتماعي بجامعة تورونتو: "قد يكون لقلة النوم آثار سلبية كبيرة على المراهقين والشباب، بما في ذلك زيادة أعراض الصحة العقلية السلبية".

"إن قلة النوم بين أولئك الذين يعانون من أعراض تشوه العضلات أمر مثير للقلق لأنه قد يؤدي إلى تفاقم الضعف الوظيفي والاجتماعي الذي يبلغ عنه هؤلاء الأفراد عادة، فضلا عن زيادة الأفكار والسلوكيات الانتحارية."

الأبحاث السابقة تدعم هذا السبب للقلق، حيث تشير الدراسات السابقة إلى أن المراهقين والشباب ينامون، في المتوسط، أقل من 7 إلى 10 ساعات الموصى بها في الليلة.

كما وجد عدد كبير من الأبحاث أن قلة النوم هي علامة على تشخيص الصحة العقلية وترتبط بأعراض القلق والاكتئاب والذهان، حيث تعتبر الدراسة التي أجراها غانسون وزملاؤه هي الأولى التي تبحث في العلاقة بين النوم وتشوه العضلات.

يقول مؤلفو الدراسة إن الآليات التي تربط بين أعراض خلل التشوه العضلي وضعف النوم قد تكون متعددة الأوجه. على سبيل المثال، أولئك الذين لديهم عدم تحمل أكبر لمظهرهم، والذين ينخرطون في التفكير المهووس والذين يعانون من القلق المتعلق بجسدهم وعضلاتهم، قد يعانون من ضعف النوم.

كما أن النوم قد يحل محل النشاط البدني بالنسبة للبعض، حيث يقوم الفرد بممارسة تمارين بناء العضلات خلال ساعات المساء حتى لا تتعارض مع المسؤوليات المهنية.

وقال غانسون: "الأفراد الذين يعانون من أعراض تشوه العضلات قد يكونون أكثر عرضة لاستخدام واستهلاك المكملات الغذائية التي يتم تسويقها لتحسين التدريبات، وزيادة كتلة العضلات، وتسريع تعافي العضلات".

"تميل هذه المنتجات إلى احتواء مستويات عالية من الكافيين أو المنشطات الأخرى، مما قد يؤثر سلبًا على النوم. بالإضافة إلى ذلك، تبين أيضًا أن الستيرويدات الابتنائية الأندروجينية، والتي تُستخدم بشكل شائع بين الأشخاص الذين يعانون من تشوه العضلات، تؤثر سلبًا على النوم.